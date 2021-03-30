День ангела Алексея 2021: поздравления и открытки к празднику
Во вторник, 30 марта, мужчины по имени Алексей отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в эту дату чтит память их святого покровителя – подвижника и аскета преподобного Алексия, человека Божьего.
Алексей – древнегреческое имя, которое переводится как "защитник". К именинам Алексея OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, открытки и видео с пожеланиями.
Стихи, проза и смс в день ангела Алексея
Олексій, тобі бажаю
Щастя без кінця, без краю,
Чудових друзів,
Бути всіх в світі веселішим!
На успіх свій курс тримати,
Цілей чітко досягати,
Бути безхмарно щасливим
І, звичайно ж, коханим!
***
С именинами, Алексей, тебя поздравляем,
Быть всегда в центре внимания желаем,
Пусть жизнь течет, как полная река,
Пусть будет светлою твоя мечта.
Пусть надежные друзья окружают,
Пусть добрый ангел тебя оберегает,
Пусть убегают от тебя ненастья,
Пускай с тобою дружит счастье.
***
Вітаю, Олексію!
Життя хай буде веселішим,
Повільніше роки летять,
Залишається ясним погляд.
Радості, любові, багатства
І величезного щастя!
***
Олексія з днем ангела
Щиро я вітаю!
І удачі, і везіння
У всіх справах побажаю.
***
С днем ангела тебя, Алексей. От души желаю тебе победных вершин и блестящих результатов, крепкого здоровья и оптимистичного настроения, большой удачи и крупного везения, верных друзей и светлого счастья.
***
Вітаю тебе, Олексію, з днем ангела! Бажаю підкорювати простори світу, домагатися поставлених цілей, мати в житті підтримку улюблених людей та бути простою людиною, але по-справжньому шляхетним чоловіком.
Картинки и открытки ко дню ангела Алексея
Видео в день ангела Алексея
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые обнаружили взаимосвязь между группой крови и сердечным приступом. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Американской кардиологической ассоциации.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.