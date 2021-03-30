День ангела Алексея 2021: поздравления и открытки к празднику

Во вторник, 30 марта, мужчины по имени Алексей отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в эту дату чтит память их святого покровителя – подвижника и аскета преподобного Алексия, человека Божьего.

Алексей – древнегреческое имя, которое переводится как "защитник". К именинам Алексея OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, открытки и видео с пожеланиями.

Стихи, проза и смс в день ангела Алексея

Олексій, тобі бажаю

Щастя без кінця, без краю,

Чудових друзів,

Бути всіх в світі веселішим!

На успіх свій курс тримати,

Цілей чітко досягати,

Бути безхмарно щасливим

І, звичайно ж, коханим!

***

С именинами, Алексей, тебя поздравляем,

Быть всегда в центре внимания желаем,

Пусть жизнь течет, как полная река,

Пусть будет светлою твоя мечта.

Пусть надежные друзья окружают,

Пусть добрый ангел тебя оберегает,

Пусть убегают от тебя ненастья,

Пускай с тобою дружит счастье.

***

Вітаю, Олексію!

Життя хай буде веселішим,

Повільніше роки летять,

Залишається ясним погляд.

Радості, любові, багатства

І величезного щастя!

***

Олексія з днем ангела

Щиро я вітаю!

І удачі, і везіння

У всіх справах побажаю.

***

С днем ангела тебя, Алексей. От души желаю тебе победных вершин и блестящих результатов, крепкого здоровья и оптимистичного настроения, большой удачи и крупного везения, верных друзей и светлого счастья.

***

Вітаю тебе, Олексію, з днем ангела! Бажаю підкорювати простори світу, домагатися поставлених цілей, мати в житті підтримку улюблених людей та бути простою людиною, але по-справжньому шляхетним чоловіком.

Картинки и открытки ко дню ангела Алексея

Поздравления в день ангела Алексея bonnycards.ru

Картинка в день ангела Алексея YouTube

Открытка в день ангела Алексея bonnycards.ru

Видео в день ангела Алексея

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые обнаружили взаимосвязь между группой крови и сердечным приступом. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Американской кардиологической ассоциации.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.