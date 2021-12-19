День адвокатуры в Украине 2021: лучшие открытки и поздравления

В воскресенье, 19 декабря в Украине отмечают День адвокатуры. Праздник был основан указом президента Леонида Кучмы № 1121/2002 от 2 декабря 2002 года.

В документе подчеркивались общественное значение и "важная роль" данной правозащитной институции в развитии правового государства, защите конституционных прав и свобод граждан. К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений и открыток.

Сьогодні свято адвокатів,

А ти, мій друг, – один із них,

Й, обравши шлях такий колись,

Досяг великих успіхів.

І в тому ж дусі ти продовжуй,

Вершин великих досягай,

Видео дня

Тебе сьогодні я вітаю,

Дерзай і більше здобувай!

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В День украинского адвоката

Соблюдение законов пусть будет свято.

Верных решений, успешных процессов,

Развития и расширения интересов.

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Адвокатів привітаємо,

Різних благ ми їм бажаємо,

Легких справ, добрих клієнтів,

І кмітливих асистентів.

Величезного терпіння,

У роботі вам натхнення,

Кохання, миру затишку в сім'ї,

Усім, завжди, багато й скрізь.

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С Днем адвоката! Пусть у тебя будет большое будущее. Твоим амбициям, опыту и знаниям можно позавидовать, а твое умение находить нужные доводы достойны восхищения. Удачи тебе в работе! Будь счастлив!

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Вітаю з Днем адвокатури України й від усього серця бажаю, щоб у будь-якій справі вдавалося проявляти впевненість і наполегливість, щоб кожен день приносив перемогу та успіх, щоб життя було сповнене великих можливостей і перспектив.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат 16-летнего виновника аварии в Харькове заявила, что ей поступают угрозы. По этому факту в полиции открыли уголовное дело.

Напомним также, 19 декабря в Украине отмечают большой церковный праздник – День святого Николая Чудотворца.