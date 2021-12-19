День адвокатуры в Украине 2021: лучшие открытки и поздравления
В воскресенье, 19 декабря в Украине отмечают День адвокатуры. Праздник был основан указом президента Леонида Кучмы № 1121/2002 от 2 декабря 2002 года.
В документе подчеркивались общественное значение и "важная роль" данной правозащитной институции в развитии правового государства, защите конституционных прав и свобод граждан. К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений и открыток.Поздравления с Днем адвокатуры Украины в стихах и прозе
Сьогодні свято адвокатів,
А ти, мій друг, – один із них,
Й, обравши шлях такий колись,
Досяг великих успіхів.
І в тому ж дусі ти продовжуй,
Вершин великих досягай,
Тебе сьогодні я вітаю,
Дерзай і більше здобувай!
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В День украинского адвоката
Соблюдение законов пусть будет свято.
Верных решений, успешных процессов,
Развития и расширения интересов.
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Адвокатів привітаємо,
Різних благ ми їм бажаємо,
Легких справ, добрих клієнтів,
І кмітливих асистентів.
Величезного терпіння,
У роботі вам натхнення,
Кохання, миру затишку в сім'ї,
Усім, завжди, багато й скрізь.
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С Днем адвоката! Пусть у тебя будет большое будущее. Твоим амбициям, опыту и знаниям можно позавидовать, а твое умение находить нужные доводы достойны восхищения. Удачи тебе в работе! Будь счастлив!
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Вітаю з Днем адвокатури України й від усього серця бажаю, щоб у будь-якій справі вдавалося проявляти впевненість і наполегливість, щоб кожен день приносив перемогу та успіх, щоб життя було сповнене великих можливостей і перспектив.Открытки и картинки ко Дню адвокатуры Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат 16-летнего виновника аварии в Харькове заявила, что ей поступают угрозы. По этому факту в полиции открыли уголовное дело.
Напомним также, 19 декабря в Украине отмечают большой церковный праздник – День святого Николая Чудотворца.