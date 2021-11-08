Адвокат подростка-виновника ДТП в Харькове заявила об угрозах и пожаловалась, что ей не предоставили охрану

Адвокат 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельной аварии на проспекте Гагарина в Харькове, Инна Данилова заявила, что в ее адрес якобы начали поступать угрозы. По этому факту 5 ноября в полиции открыли уголовное производство.

Об этом пишет 2day.kh.ua. Как рассказала изданию сама защитница фигуранта аварии, угрозы ей начали поступать с того момента, как ее имя появилось в СМИ.

По словам Даниловой, впервые она заявила об этом в Интернете, однако правоохранители долгое время не открывали производство. Кроме того, она пожаловалась, что ей не предоставили охрану.

"Было препятствование в рассмотрении моего заявления – мы подали заявление об открытии уголовного производства в связи с угрозами, я сделала объявление в Интернете, и мне никто не хотел открывать его", – сказала адвокат.

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Угрозы, как она утверждает, в ее сторону сначала поступили 29-31 октября. А потом в социальных сетях ей якобы несколько раз присылали проклятия.

В то же время Данилова не уточнила, в какой форме и от кого ей приходили "угрозы и проклятия". Она только добавила, что это происходило даже во время судебного заседания. Вероятно, речь идет о заседании, когда Харьковскому избирали меру пресечения (его на 60 дней отправили в СИЗО).

Также адвокат добавила, что признана потерпевшей по уголовному производству и допрошена в качестве потерпевшей.

Напомним, что ранее в Telegram распространили видео, на котором Данилова пожаловалась на буллинг в интернете. Она заявила, что в соцсетях ей пишут "всякое неподобство".

Отметим, что Инна Данилова ранее уже защищала в суде другого парня, грозившего окружающим влиятельными родителями. Речь идет об Александре Бондаренко, который за публичное оправление малой нужды в фонтан получил прозвище "писающий мажор". Инцидент произошел в 2005 году.

Тогда Данилова носила девичью фамилию Перепелица.

Что известно о смертельном ДТП в Харькове:

авария произошла 26 октября – Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в Chevrolet Aveo, которое ехало на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина.

Погиб 58-летний водитель Chevrolet Aveo . Его дочь Анастасия Носова обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь с поиском хорошего адвоката и свидетелей происшествия.

За рулем Infiniti был Николай Харьковский 2005 года рождения. Вместе с ним в салоне авто находились еще трое молодых людей – Валерий Карякин, 16-летняя Елизавета Дусик и 19-летний Михаил Баранов, получившие тяжелые травмы и попавшие в реанимацию.

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