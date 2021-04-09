Що святити на Великдень і яким має бути великодній кошик

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
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2,2 т.
До церкви напередодні Великодня несуть продукти, від яких слід було відмовитися на період Великого посту

У Велику суботу, яка 2021 року випадає на 1 травня, а також у ніч на Великдень православні віряни вирушають до храмів, щоб відвідати богослужіння, присвячені Воскресінню Христа, і освятити великодні кошики.

До церкви несуть продукти, від яких слід було відмовитися на період Великого посту, – освячену їжу їдять за великоднім столом. Що потрібно покласти у кошик, а що святити на Великдень категорично не рекомендується, розповідає OBOZREVATEL.

Що потрібно святити на Великдень

У традиційному великодньому кошику мають бути:

  • Паска

Паска – символ тіла Ісуса Христа, Воскресіння та Небесного Царства. Готувати її потрібно в спокої, з добрими помислами: вважається, що інакше вона може не вийти.

  • Крашанки

Яйця, крашанки і писанки, символізують Гроб Господній, у якому приховане вічне життя. Червоний колір крашанок – відродження людей кров'ю Спасителя.

Великодні яйця символізують Гроб Господній, у якому приховане вічне життя

  • Молочні продукти

У великодній кошик також кладуть сирну паску, сир, бринзу, сметану.

  • М'ясо

Традиційно на Великдень несуть до церкви для освячення ковбаси, сало, копченості.

  • Сіль

Символ достатку та здоров'я.

  • Хрін

Символ сили духу.

Напередодні Великодня віряни вирушають до храмів, щоб відвідати богослужіння і освятити великодні кошики
Що не можна святити на Великдень

  • Будь-який алкоголь, включаючи кагор. Останній використовується на богослужіннях, але не освячується в кошику. Водночас за великоднім обідом спиртне в невеликій кількості не забороняється.

  • Кров'янку та інші страви з крові тварин.

  • Ножі. Думка про те, що освячену їжу потрібно розрізати освяченим ножем, є забобоном.

  • Гроші, документи, коштовності та інші матеріальні речі.

  • Фрукти й овочі також не рекомендується класти у великодній кошик, оскільки вони не забороняються для вживання у Великий піст.

Основа святкування Пасхи – богослужіння, присвячене радості Воскресіння Христового, а не їжа
Для чого освячують великодній кошик

Служителі церкви нагадують, що основа святкування Великодня – богослужіння, присвячене радості Воскресіння Христового, а не їжа, яка є лише доповненням свята, особливо для тих, хто дотримувався Великого посту.

Великодній кошик освячують для благословення продуктів, які можна вживати після закінчення посту, отже, їжі в ньому не повинно бути багато.

Освячену їжу не можна викидати

Також варто пам'ятати, що освячену їжу не можна викидати. Її слід з'їсти за святковим сніданком і поділитися нею з родичами, знайомими та сусідами.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли слід пекти паски та фарбувати яйця на Великдень 2021 року та чи можна займатися цим у Страсну п'ятницю.

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