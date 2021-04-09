Що святити на Великдень і яким має бути великодній кошик

У Велику суботу, яка 2021 року випадає на 1 травня, а також у ніч на Великдень православні віряни вирушають до храмів, щоб відвідати богослужіння, присвячені Воскресінню Христа, і освятити великодні кошики.

До церкви несуть продукти, від яких слід було відмовитися на період Великого посту, – освячену їжу їдять за великоднім столом. Що потрібно покласти у кошик, а що святити на Великдень категорично не рекомендується, розповідає OBOZREVATEL.

У традиційному великодньому кошику мають бути:

Паска

Паска – символ тіла Ісуса Христа, Воскресіння та Небесного Царства. Готувати її потрібно в спокої, з добрими помислами: вважається, що інакше вона може не вийти.

Крашанки

Яйця, крашанки і писанки, символізують Гроб Господній, у якому приховане вічне життя. Червоний колір крашанок – відродження людей кров'ю Спасителя.

Молочні продукти

У великодній кошик також кладуть сирну паску, сир, бринзу, сметану.

М'ясо

Традиційно на Великдень несуть до церкви для освячення ковбаси, сало, копченості.

Сіль

Символ достатку та здоров'я.

Хрін

Символ сили духу.

Будь-який алкоголь, включаючи кагор. Останній використовується на богослужіннях, але не освячується в кошику. Водночас за великоднім обідом спиртне в невеликій кількості не забороняється.

Кров'янку та інші страви з крові тварин.

Ножі. Думка про те, що освячену їжу потрібно розрізати освяченим ножем, є забобоном.

Гроші, документи, коштовності та інші матеріальні речі.

Фрукти й овочі також не рекомендується класти у великодній кошик, оскільки вони не забороняються для вживання у Великий піст.

Служителі церкви нагадують, що основа святкування Великодня – богослужіння, присвячене радості Воскресіння Христового, а не їжа, яка є лише доповненням свята, особливо для тих, хто дотримувався Великого посту.

Великодній кошик освячують для благословення продуктів, які можна вживати після закінчення посту, отже, їжі в ньому не повинно бути багато.

Також варто пам'ятати, що освячену їжу не можна викидати. Її слід з'їсти за святковим сніданком і поділитися нею з родичами, знайомими та сусідами.

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