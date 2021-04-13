Чистый четверг в 2021 году: дата и что обязательно нужно сделать перед Пасхой

Великий четверг, или Чистый четверг, в 2021 году у православных христиан выпадает на 29 апреля. Это один из главных дней Страстной недели, когда верующие вспоминают о четырех событиях, описанных в Евангелии: Тайной вечере, Омовении Иисусом Христом ног ученикам, молитве Спасителя в Гефсиманском саду и предательстве Иуды Искариота.

В народе Чистый четверг связан с традицией весеннего очищения. В праздник принято наводить порядок в доме, выпекать паски и красить яйца. Подробнее о главных традициях, запретах и приметах Великого четверга читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Великий четверг: история

Великий четверг посвящен последним дням Иисуса Христа перед распятием. На богослужениях в этот день вспоминают о Тайной вечере, во время которой Спаситель омыл ноги своим ученикам, показав пример глубокой любви и смирения.

Кроме того, во время последней трапезы с апостолами Иисус установил обряд великого Таинства Евхаристии – Святого Причастия, преломив хлеб и раздав его ученикам. Также в этот день Спаситель молился в Гефсиманском саду, был предан Иудой Искариотом, арестован первосвященниками и посажен в темницу.

Традиции в Чистый четверг

В православных храмах в Великий четверг проходят богослужения с песнопением, чтением Евангелия и освящением миро. После службы совершается обряд омовения ног, напоминающий о том, что Иисус Христос омыл ноги своим ученикам на Тайной вечере.

Верующие исповедуются в грехах и причащаются. Вечером проходит служба с чтением 12 Евангелий, во время которой прихожане держат в руках зажженные свечи. Последние после службы приносят домой: считается, что страстная свеча защищает дом от пожаров и болезней.

Зажженные свечи после службы в Чистый четверг верующие несут домой УНИАН

Что нужно сделать в Чистый четверг

Согласно народной традиции, в Чистый четверг нужно навести порядок в доме и украсить его к Пасхе. Также хозяйки пекут куличи, красят яйца и готовят другие праздничные блюда.

Считается, что в этот день нужно искупаться до восхода солнца. По поверью, такой ритуал помогает "смыть" грехи и укрепить состояние духа.

Наши предки верили, что, проснувшись, каждый в семье должен умыться водой, в которой на ночь оставляли вещь из серебра. В народе говорили, что такое умывание сулит красоту, здоровье, а также защиту от сглаза.

В Чистый четверг проходит служба с чтением 12 Евангелий, во время которой прихожане держат в руках зажженные свечи УНИАН

Одна из главных традиций Чистого четверга – тщательная уборка. Хозяйки стирают, убирают, избавляясь от всего ненужного, моют иконы.

Грязную воду после уборки выливают за пределами дома, желательно там, где ничего не растет, – в камни или на дорогу, чтобы избежать неприятностей. В убранном доме зажигают лампадки и свечи.

Чистый четверг считается благоприятным днем для стрижки. По примете, вместе с обрезанными волосами уходят сглаз и порча.

В Чистый четверг хозяйки пекут куличи, красят яйца и готовят другие праздничные блюда Pixabay

Что такое четверговая соль и для чего она нужна

В ночь на Чистый четверг или утром издавна готовили четверговую соль, или "черную" соль. Каждый член семьи, искупавшись, должен был бросить горсть соли в горшок. Такая соль считалась оберегом, который был призван защищать дом в течение года.

Четверговую соль запекали в печи или освящали в церкви; ее использовали в качестве приправы к пасхальным блюдам, а остатки хранили за иконами и применяли как лекарство. Также из нее делали специальные обереги, которые носили на шее.

В Чистый четверг верующие исповедуются в грехах и причащаются УНИАН

Что нельзя делать в Чистый четверг

Ссориться, злиться, конфликтовать – следует сосредоточиться на духовном очищении.

Есть мясо, яйца, рыбу, молоко – по канонам Великого поста, в Чистый четверг православным предписано сухоядение.

Готовить пасхальные блюда до уборки и купания.

Петь, танцевать, устраивать шумные развлечения, употреблять алкоголь, гадать.

Давать в долг деньги или вещи, особенно кухонную утварь, чтобы благополучие не ушло из дома.

Жалеть, выбрасывая старые вещи.

Оставлять беспорядок и грязь в доме. Вся посуда должна быть вымытой, а белье – выстиранным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие ограничения могут ввести на Пасху в 2021 году. По его словам, они могут коснуться количества пребывающих прихожан в храме, а также формата празднования.