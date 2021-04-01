Чистый четверг у католиков в 2021 году: как отмечается праздник

Великий четверг у христиан западного обряда в 2021 году приходится на 1 апреля. Другие его названия – Чистый четверг, или Страстной четверг.

В этот день верующие вспоминают о Тайной Вечере и установлении Иисусом Христом таинства святого Причастия – Евхаристии. О главных традициях Чистого четверга у католиков рассказывает OBOZREVATEL.

События Тайной вечери, которым посвящен Великий четверг, описаны в Евангелии, в повествовании о последней трапезе Иисуса Христа и Его двенадцати апостолов.

Вечеря в Сионской горнице была тайной, поскольку в Иерусалиме уже готовились к убийству Спасителя, разыскивая Его; Иуда, предавший Христа, получил свои 30 серебряников, а донос архиереев уже был составлен.

Накануне своего распятия Господь в последний раз пожелал показать Своим ученикам пример глубокой любви и смирения, собственноручно исполнив иудейский обычай тех времен – омовение ног перед ужином. Никто из апостолов не сделал этого для Спасителя, более того, они даже стали спорить о том, кто из них достоин большего почитания.

Видя это, Иисус снял с Себя верхнюю одежду и стал Сам омывать ноги апостолам, еще раз показав, что сила любви – в ее жертвенности и служении. "Господи! Тебе ли умывать мои ноги?", – спросил Его Петр. На что Иисус ответил: "Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после".

Затем Спаситель совершил великое Таинство Евхаристии – причастил учеников и дал заповедь: "Сие творите в Мое воспоминание".

Утром в католических храмах совершают особенную службу освящения мира. Во время мессы священники обновляют свои обеты, данные при рукоположении.

А вечером совершается служба, посвященная Тайной Вечере, на которой священники, подобно Иисусу Христу, омывают ноги своим прихожанам. После гимна "Слава в вышних Богу" смолкают колокола и орган: до Навечерия Пасхи их не используют.

Святые Дары, Вино и Хлеб, через весь храм переносят в одну из часовен, где они хранятся до следующего дня как символ ареста Христа и его заключения.

После Великого четверга Святые Дары не освящают до наступления Навечерия Пасхи, а для причащения прихожан используются Дары, освященные в Чистый четверг.

Смысл Великого четверга – напоминание миру о том, как Господь принял смерть на кресте, чтобы люди могли очнуться, восстать из бездны греха, гордыни и стали на путь искренней, безусловной и жертвенной любви к ближнему.

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