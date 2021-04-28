Чистый четверг: красивые открытки, стихи и видео с поздравлениями

В 2021 году православные отмечают Чистый четверг 29 апреля. Это один из важнейших дней Страстной недели, когда у верующих принято купаться, наводить чистоту в доме, печь паски, красить яйца и готовить другие пасхальные блюда.

Церковь в Великий четверг вспоминает о Тайной вечере, во время которой Иисус Христос омыл ноги апостолам, показав пример глубокой любви и смирения, а также установил обряд великого Таинства Евхаристии. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует яркие поздравления с Чистым четвергом в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.

Свято християнське – Чистий Четвер

День чистоти та смирення для всіх.

Потрібно забути всім про заздрість і лінь,

Чистий Четвер – це милостивий день

Чисто нехай буде в душі та тепло,

У думках світло і на серці легко.

День причастя Бог нам приніс.

Будемо ми жити без печалі та сліз!

***

Пусть будет душа полна доброты,

Желаю во всем избавляться от сора:

Пусть дом и тела ваши будут чисты,

Все ваши мысли, дела, разговоры!

Пусть Чистый четверг вам принесет

Радость и легкость в ваших сердцах!

Пускай же вам Бог в этот праздник пошлет

Все то благое, что было в мечтах!

***

Вітаю з Чистим Четвергом!

Бажаю всім змести печалі,

Хай буде радісно кругом,

Хвороби й біди йдуть подалі.

Хай небо нас усіх простить

Й очистить душі променисто.

Молитва у серцях бринить

Прекрасним Божим благовістом.

***

С самым Чистым четвергом!

Пусть тепло приходит в дом,

В сердце будет доброта,

Мир, покой и чистота.

Пусть в душе живёт уют,

Небеса любовь пошлют,

Каждый шаг благословят

И мечты осуществят!

***

Водою джерельною, чистою,

Прозорою, наче сріблистою,

Змиваю все темне, нечистеє,

Щоб серце зігрілось розхристане.

У Чистий Четвер помолімося

І паскою благословімося,

Щоб радість приходила світлая,

Як гілка черешні розквітлая.

***

В Чистый четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома прочь уйдут печали, пусть из сердца вон вырвется грусть, пусть в твоей жизни не будет больше места для пятен из обид и скверных слов, пусть этот день подарит добрую надежду и удачу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что обязательно нужно сделать в Чистый четверг. Этот день посвящен сразу четырем событиям, описанным в Евангелии.

По материалам: pozdravok.ru, unian.ua.