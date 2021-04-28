Чистый четверг: красивые открытки, стихи и видео с поздравлениями
В 2021 году православные отмечают Чистый четверг 29 апреля. Это один из важнейших дней Страстной недели, когда у верующих принято купаться, наводить чистоту в доме, печь паски, красить яйца и готовить другие пасхальные блюда.
Церковь в Великий четверг вспоминает о Тайной вечере, во время которой Иисус Христос омыл ноги апостолам, показав пример глубокой любви и смирения, а также установил обряд великого Таинства Евхаристии. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует яркие поздравления с Чистым четвергом в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.
Свято християнське – Чистий Четвер
День чистоти та смирення для всіх.
Потрібно забути всім про заздрість і лінь,
Чистий Четвер – це милостивий день
Чисто нехай буде в душі та тепло,
У думках світло і на серці легко.
День причастя Бог нам приніс.
Будемо ми жити без печалі та сліз!
***
Пусть будет душа полна доброты,
Желаю во всем избавляться от сора:
Пусть дом и тела ваши будут чисты,
Все ваши мысли, дела, разговоры!
Пусть Чистый четверг вам принесет
Радость и легкость в ваших сердцах!
Пускай же вам Бог в этот праздник пошлет
Все то благое, что было в мечтах!
***
Вітаю з Чистим Четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди йдуть подалі.
Хай небо нас усіх простить
Й очистить душі променисто.
Молитва у серцях бринить
Прекрасним Божим благовістом.
***
С самым Чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.
Пусть в душе живёт уют,
Небеса любовь пошлют,
Каждый шаг благословят
И мечты осуществят!
***
Водою джерельною, чистою,
Прозорою, наче сріблистою,
Змиваю все темне, нечистеє,
Щоб серце зігрілось розхристане.
У Чистий Четвер помолімося
І паскою благословімося,
Щоб радість приходила світлая,
Як гілка черешні розквітлая.
***
В Чистый четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома прочь уйдут печали, пусть из сердца вон вырвется грусть, пусть в твоей жизни не будет больше места для пятен из обид и скверных слов, пусть этот день подарит добрую надежду и удачу.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что обязательно нужно сделать в Чистый четверг. Этот день посвящен сразу четырем событиям, описанным в Евангелии.
По материалам: pozdravok.ru, unian.ua.