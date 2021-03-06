7 марта: праздник, приметы на Маврикиев день и именинники

7 марта православная церковь отмечает День памяти святого Маврикия, в народе этот церковный праздник получил название Мавкрикиев день.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 7 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины в этот день отмечают Андрей, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Федор, Филипп.

В 305 году, при правлении императора-язычника Максимиана Галерия, в городе Апамее служил военачальником римлянин Маврикий. Он распространял среди солдат христианское вероучение. Император узнал об этом и вызвал Маврикия к себе. Святой явился к Максимиану вместе с 70 воинами-христианами и своим сыном. Все единогласно признали в христианской вере и за это их приговорили к смерти. Воинов и самого Маврикия с сыном привязали к деревьям и обмазали медом, после чего осужденных до смерти закусали осы, шмели и оводы.

В народе считалось, что именно на Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. Также 7 марта начинались первые работы в поле и в огороде. На грядки вывозили навоз, скопившийся за зиму, и даже сеяли раннюю капусту.

В Маврикиев день хозяйки готовили черную уху. Свой окрас рыбный бульон получал благодаря необычным ингредиентам: соленому огурцу, рассолу и различным пряностям.

Если птицы прилетели до Маврикиева дня – весна будет ранней.

А вот снег в этот день сулит позднюю весну.

Туман 7 марта – к дождливому лету.

Если солнце светит тускло на чистом небе – к ухудшению погоды.

Теплые деньки в скором времени предвещают шум хвойных деревьев и песни жаворонка.

В этот день нельзя жечь свечи.

Также стоит отказаться от гадания 7 марта.

Запрещено в этот день мести пол, иначе можно вымести из дома все благополучие и приятные эмоции.

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