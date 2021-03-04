5 марта: праздник, приметы на День Катыша и именинники

5 марта в Украине и во всем православном мире отмечают День епископа Льва Катанского. В народе праздник известен как День Катыша.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 5 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 5 марта: Василий, Давид, Иван, Лев, Николай, Сергей, Федор, Филипп, Ярослав.День епископа Льва Катанского

В этот день православная церковь отмечает День памяти Льва Катанского, христианского епископа и святителя, жившего на Сицилии в VІІІ веке.

Наши предки переименовали праздник в "катыша" из-за традиции последний раз кататься с горы на санях в сезон "перезимья", как тогда называли март.

День Катыша

С этим днем связано множество суеверий и примет. Так, на Катыша нельзя было смотреть на небо. Говорили, что это дурная примета: кто увидит падающую звезду, того ждет скорая смерть или потеря кого-либо из родных. Такую звезду в народе называли маньяком, а звездопад в этот день был самым зловещим предзнаменованием.

Чтобы заслужить достаток и благополучие, следовало украсть уголек у кузнеца и отнести в поле. Согласно поверью, украденный огонь скреплял союз земли, грел почву и сулил в итоге хороший урожай.

Народные приметы на 5 марта

Снег растаял к 5 марта – год будет бедным и неурожайным.

Сороки и галки в снегу купаются – к оттепели.

Пошел снег с дождем, означало что реки выйдут из берегов и начнется оттепель.

Что нельзя делать 5 марта

Нельзя в этот день смотреть на небо.

Ничего нового 5 марта начинать не следует – это предвещает неудачу.

Нельзя давать никаких обещаний, поскольку, скорее всего, выполнить их не получится.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на март 2021 года.