31 августа: праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

31 августа по народному календарю празднуется День Флора и Лавра, он же Лошадиный праздник.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 31 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Лев, Макар, Михаил, Ульяна.

В этот вторник, 31 августа,православная церковь почитает память раннехристианских мучеников Флора и Лавра. По преданию, они прославились своим зодческим искусством и умением исцелять людей от тяжелых болезней.

Видео дня

Главные традиции этого дня – забота о лошади. Именно этому животные наши предки посвящали целый день 31 августа. Нужно было помыть, расчесать, заплести гриву лошади, а также досыта и вкусно накормить.

Под запретом были работы в поле, если нужно было запрягать скотину, а также поездки верхом.

Лошадь фыркает и часто бьет копытом – к плохой погоде.

Воздух прозрачный и свежий – к скорой непогоде.

Жаркий день, а солнце за тучами спряталось – к дождю.

Облака низко плывут – к непогоде в ближайшие дни.

В этот день запрещено привлекать лошадей к работе.

Также не рекомендуется 31 августа запрягать телеги и выжигать тавро на скотине.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на сентябрь.