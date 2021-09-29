30 сентября: какой праздник отмечают, приметы и именинники

В четверг, 30 сентября, отмечается церковный праздник День Веры, Надежды, Любови и Софии. Именины празднуют Вера, Любовь, Надежда, София, Илья и Мирон.

Считается, что по приметам этого дня можно определить, какой будет погода в будущем. Что можно и что нельзя делать 30 сентября, рассказывает OBOZREVATEL.

30 сентября православные чтят память четырех святых мучениц – Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, которые пострадали во втором веке во время гонений на христиан.

В этот день верующие идут в церковь и молятся мученицам о детях и благополучии в семьях. В былые времена женщины на Веру, Надежду, Любовь плакали – считалось, что тогда судьба будет счастливой.

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Работать, шить, стирать, убирать.

Играть свадьбу, венчаться.

Ругаться.

Журавли полетели на юг – на Покров будет мороз. Если нет, то зима будет поздней.

Сухая погода – к теплой зиме.

Утром пасмурно – в ближайшие дни будет светить солнце.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на сентябрь и октябрь 2021 года. Во второй месяц осени в Украине празднуют несколько важных дат.