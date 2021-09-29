30 сентября: какой праздник отмечают, приметы и именинники
В четверг, 30 сентября, отмечается церковный праздник День Веры, Надежды, Любови и Софии. Именины празднуют Вера, Любовь, Надежда, София, Илья и Мирон.
Считается, что по приметам этого дня можно определить, какой будет погода в будущем. Что можно и что нельзя делать 30 сентября, рассказывает OBOZREVATEL.День Веры, Надежды, Любови и Софии
30 сентября православные чтят память четырех святых мучениц – Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, которые пострадали во втором веке во время гонений на христиан.
В этот день верующие идут в церковь и молятся мученицам о детях и благополучии в семьях. В былые времена женщины на Веру, Надежду, Любовь плакали – считалось, что тогда судьба будет счастливой.
Работать, шить, стирать, убирать.
Играть свадьбу, венчаться.
Ругаться.
Журавли полетели на юг – на Покров будет мороз. Если нет, то зима будет поздней.
Сухая погода – к теплой зиме.
Утром пасмурно – в ближайшие дни будет светить солнце.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на сентябрь и октябрь 2021 года. Во второй месяц осени в Украине празднуют несколько важных дат.