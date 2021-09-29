30 сентября: какой праздник отмечают, приметы и именинники

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
1 минута
1,2 т.
Праздник 30 сентября

В четверг, 30 сентября, отмечается церковный праздник День Веры, Надежды, Любови и Софии. Именины празднуют Вера, Любовь, Надежда, София, Илья и Мирон.

Считается, что по приметам этого дня можно определить, какой будет погода в будущем. Что можно и что нельзя делать 30 сентября, рассказывает OBOZREVATEL.

День Веры, Надежды, Любови и Софии

30 сентября православные чтят память четырех святых мучениц – Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, которые пострадали во втором веке во время гонений на христиан.

В этот день верующие идут в церковь и молятся мученицам о детях и благополучии в семьях. В былые времена женщины на Веру, Надежду, Любовь плакали – считалось, что тогда судьба будет счастливой.

Видео дня
Вера, Надежда, Любовь и София 2021
Что нельзя делать 30 сентября

  • Работать, шить, стирать, убирать.

  • Играть свадьбу, венчаться.

  • Ругаться.

Журавли полетели на юг – на Покров будет мороз
Приметы 30 сентября

  • Журавли полетели на юг – на Покров будет мороз. Если нет, то зима будет поздней.

  • Сухая погода – к теплой зиме.

  • Утром пасмурно – в ближайшие дни будет светить солнце.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на сентябрь и октябрь 2021 года. Во второй месяц осени в Украине празднуют несколько важных дат.

УкраинаПраздникизапреттрадицииПравославная церковь Украиныцерковьрелигия