Вера, Надежда, Любовь и София 2021: что нельзя делать и какую молитву читать в праздник

В четверг, 29 сентября, православные и греко-католики Украины отмечают День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В этот праздник церковь прославляет мужество и силу веры, которые невозможно сломить никакими муками.

В народе его называли "бабьими именинами". О главных традициях и запретах этого дня читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Во времена гонений на христиан, при императоре Адриане в Риме жила вдова-христианка София и три ее дочери Вера, Надежда и Любовь. Когда правитель узнал о вере семейства, то попытался вынудить их отречься от Спасителя.

После того как девочки отказались выполнить требование императора, на глазах у матери их стали пытать, но они оставались верны Христу. София похоронила погибших дочерей, а через три дня сама умерла возле их могилы. Это произошло во втором веке.

Видео дня

30 сентября в православных храмах совершается богослужение в память о четырех мученицах. Верующие обращаются к святым с молитвами о счастье в семье, здоровье детей и о благополучных родах.

В старину девушки и женщины плакали и жаловались на жизнь. По поверью, чем больше пролито слез, тем больше неприятностей минуют и судьба будет счастливой.

Работать по дому и заниматься рукоделием – с утра следует следует сходить в церковь и помолиться.

Назначать на 30 сентября свадьбу, помолвку, венчание. Зато хорошая примета – договариваться о свадьбе.

Ругаться друг с другом женщинам.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на октябрь 2021 года. Во второй месяц осени верующие в Украине празднуют несколько важных дат.