30 мая: праздник, приметы и именинники

30 мая отмечается по народному календарю праздник под названием Евдокия Свистунья. День ангела в этот день празднуют: Андроник, Давид, Евдокия, Ефросинья, Юния.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 30 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Праздник отмечается 30 мая по народному календарю. В этот день в церкви почитают память святой Евдокии. Также в этот день почитали святого Андроника или Ондрона. Этот святой считался избавителем от засухи.

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В старину 30 мая люди занимались окучиванием посаженного картофеля и молились о дожде. Чтобы с небес "пролилась" вода, произносили особые заговоры и совершали разные обряды.

Например, следовало выйти в чистое поле и раскланяться на четыре стороны, а после взять осиновую ветвь, обтесать ее и воткнуть в землю. Совершать такое действие мог только мужчина, которому уже исполнилось 33 года.

Какая погода выпала на Евдокию – таким будет и все лето.

Молодая луна появилась на небе в дождливую ночь – летом не придется страдать от засухи.

А вот если 30 мая дует холодный северный ветер – летом будет холодно.

В этот день запрещено пить алкоголь.

Нельзя обижать женщин, особенно пожилых, иначе женские слезы потом горько аукнутся обидчику.

Запрещено срезать цветы кувшинок, поскольку придет беда от водяной нечисти (русалок).

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на май 2021 года.