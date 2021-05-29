30 мая: праздник, приметы и именинники

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Obozrevatel
Праздники
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30 мая: праздник, приметы и именинники

30 мая отмечается по народному календарю праздник под названием Евдокия Свистунья. День ангела в этот день празднуют: Андроник, Давид, Евдокия, Ефросинья, Юния.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 30 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Евдокия Свистунья

Праздник отмечается 30 мая по народному календарю. В этот день в церкви почитают память святой Евдокии. Также в этот день почитали святого Андроника или Ондрона. Этот святой считался избавителем от засухи.

Преподобная Евдокия Дмитриевна покровительствуют христианам 30 мая
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В старину 30 мая люди занимались окучиванием посаженного картофеля и молились о дожде. Чтобы с небес "пролилась" вода, произносили особые заговоры и совершали разные обряды.

Например, следовало выйти в чистое поле и раскланяться на четыре стороны, а после взять осиновую ветвь, обтесать ее и воткнуть в землю. Совершать такое действие мог только мужчина, которому уже исполнилось 33 года.

Народные приметы на 30 мая

  • Какая погода выпала на Евдокию – таким будет и все лето.

  • Молодая луна появилась на небе в дождливую ночь – летом не придется страдать от засухи.

  • А вот если 30 мая дует холодный северный ветер – летом будет холодно.

Что нельзя делать 30 мая

  • В этот день запрещено пить алкоголь.

  • Нельзя обижать женщин, особенно пожилых, иначе женские слезы потом горько аукнутся обидчику.

  • Запрещено срезать цветы кувшинок, поскольку придет беда от водяной нечисти (русалок).

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на май 2021 года.

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