30 июня: приметы на праздник Мануйло и Савелий и именинники

30 июня по народному календарю отмечается народный праздник Мануйло и Савелий. Именины отмечают 30 июня: Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 30 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Церковь в этот день почитает память трех братьев – Мануила, Савела и Исмаила, которые родились в семье перса-язычника и христианки. Именно мать воспитала своих сыновей в своей вере.

Видео дня

Когда братья были уже взрослыми, их отправили посланниками к императору Юлиану в Рим на языческое торжество. Они отказались от участия и из-за этого их подвергли пыткам, а затем обезглавили.

Издавна на Мануйла и Савелия устраивали ярмарки и народные гуляния, часто делали костры и готовили традиционные блюда из яиц. По поверью, это помогало наседкам нестись лучше.

Несмотря на праздничную атмосферу, 30 июня считался плохим днем. Люди верили, что к этой дате просыпается нечисть и подходит к домам, чтобы забрать душу.

Если в последний день июня частые зарницы – будет хороший урожай.

Вечерняя радуга 30 июня предвещает хорошую погоду.

Багровый закат – к сильному ветру и ненастью.

Ночная гроза – к хорошей погоде 1 июля.

Если погода дождливая, то зима будет снежной.

В этот день запрещено купаться в открытых водоемах и вообще выходить из своего дома и двора.

30 июня запрещается пускать во двор белых коров. Люди верили, что так пытается пробраться нечистая сила и испортить все молоко.

Не стоит выносить сор из жилища и жаловаться на свои беды и несчастья, иначе все проблемы станут еще более сложными.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на июнь 2021 года.