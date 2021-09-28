29 сентября: какой праздник сегодня, что нельзя делать, приметы и именинники

В среду, 29 сентября, отмечается народный праздник Ефимии. Именины празднуют Виктор, Иосиф, Михаил, Ефимия, Дорофей.

Считается, что по приметам этого дня можно узнать, какой будет погода в ближайшем будущем. Что можно и что нельзя делать 29 сентября, рассказывает OBOZREVATEL.

29 сентября православные чтят память святой из Халкидона Евфимии Всехвальной. В 3-4 веках она пострадала за веру от рук язычников. Господь призвал к себе душу девушки во время пыток над ней: в этот момент произошло землетрясение и все идольские капища обрушились.

Видео дня

На Ефимию в старину существовал обычай ловить птиц и по их косточкам судить о том, какой будет зима. Если на кости глухаря или утки много жира – морозы будут сильные.

Согласно народным суевериям, на Ефимию нельзя целоваться (к разлуке), начинать новые дела, переезжать и отправляться в дальний путь.

Если в дом залетела птица, нельзя ее отпускать – следует оставить у себя до весны и вылечить.

Чем теплее и суше погода, тем позже придет зима, при этом сильных холодов не будет.

Гром – зима будет без снега.

Сон в ночь на 29 сентября – вещий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие праздники отмечают верующие в Украине в сентябре и октябре 2021 года. На эти два месяца выпадает ряд важных дат.