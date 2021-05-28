29 мая: приметы на Федора Житника и именинники

29 мая отмечается по народному календарю праздник под названием Федор Житник. День ангела празднуют: Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Федор, Вит, Модест, Крискентия, Муза.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 29 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Праздник Федор Житник отмечается 29 мая по народному календарю. В этот день в церкви почитают память преподобного Феодора Освященного.

Феодор Освященный происходил из Египта, из семьи знатных христиан. В 14 он тайно покинул родительское гнездо и поселился в монастыре. В то время настоятелем был Преподобный Пахомий. Он с теплотой принял мальчика и начал его обучать.

По преданию, в первый год его пребывания в обители во время утренней молитвы, келья озарилась ярким светом, из которого вышли два сияющих Ангела. Феодор испугался и бросился на крышу, однако Ангелы последовали за ним, успокоили и пророчески вручили ему связку ключей.

Спустя годы Феодор занял место своего учителя, посещал Александрию. Феодор прилежно и много трудился, благодаря чему удалось восстановить порядок в монастырях.

К монастырям, основанным святым Пахомием, он прибавил новые, основав Кайорскую и Уисскую обители недалеко от Гермополя, еще одну в Гермонфисе и, кроме того, два женских монастыря. Почил Преподобный Феодор в 368 году.

29 мая в народе назвали днем Федора Житника, потому что этот день считался крайне благоприятным для посева жита – хлебных злаков ячмени, пшеницы, ржи и овса.

Прежде чем приступить к работе в этот день, наши предки молились, отдавая дань уважения Федору Житнику. Традиционной трапезой в этот день была каша и пироги.

Если на озерах и прудах появились кувшинки – холодов больше не будет.

При посадке ячменя дует западный или юго-западный ветер – жди мало зерна.

На Федора Житника грянул гром – к богатому урожаю зерновых.

Если ласточки в этот день не садятся на гнезда, июнь будет дождливым и холодным.

В этот день нельзя убирать дома, если есть необходимость поработать в огороде, иначе земля может "обидиться".

Также 29 мая нельзя пользоваться ложками, чтобы не "загрести" несчастья в дом.

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