29 мая: приметы на Федора Житника и именинники
29 мая отмечается по народному календарю праздник под названием Федор Житник. День ангела празднуют: Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Федор, Вит, Модест, Крискентия, Муза.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 29 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.Федор Житник
Праздник Федор Житник отмечается 29 мая по народному календарю. В этот день в церкви почитают память преподобного Феодора Освященного.
Феодор Освященный происходил из Египта, из семьи знатных христиан. В 14 он тайно покинул родительское гнездо и поселился в монастыре. В то время настоятелем был Преподобный Пахомий. Он с теплотой принял мальчика и начал его обучать.
По преданию, в первый год его пребывания в обители во время утренней молитвы, келья озарилась ярким светом, из которого вышли два сияющих Ангела. Феодор испугался и бросился на крышу, однако Ангелы последовали за ним, успокоили и пророчески вручили ему связку ключей.
Спустя годы Феодор занял место своего учителя, посещал Александрию. Феодор прилежно и много трудился, благодаря чему удалось восстановить порядок в монастырях.
К монастырям, основанным святым Пахомием, он прибавил новые, основав Кайорскую и Уисскую обители недалеко от Гермополя, еще одну в Гермонфисе и, кроме того, два женских монастыря. Почил Преподобный Феодор в 368 году.
29 мая в народе назвали днем Федора Житника, потому что этот день считался крайне благоприятным для посева жита – хлебных злаков ячмени, пшеницы, ржи и овса.
Прежде чем приступить к работе в этот день, наши предки молились, отдавая дань уважения Федору Житнику. Традиционной трапезой в этот день была каша и пироги.Народные приметы на 29 мая
Если на озерах и прудах появились кувшинки – холодов больше не будет.
При посадке ячменя дует западный или юго-западный ветер – жди мало зерна.
На Федора Житника грянул гром – к богатому урожаю зерновых.
Если ласточки в этот день не садятся на гнезда, июнь будет дождливым и холодным.
В этот день нельзя убирать дома, если есть необходимость поработать в огороде, иначе земля может "обидиться".
Также 29 мая нельзя пользоваться ложками, чтобы не "загрести" несчастья в дом.
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