29 декабря: какой праздник отмечают, что нельзя делать на Аггея, приметы и именинники

В среду, 29 декабря православные в Украине отмечают память пророка Аггея. В народом календаре сегодня – "Агей". Свои именины празднуют Аркадий, Феофания, София и Николай.

А по приметам этого дня судят, какой будет оставшаяся зима. Что можно и что нельзя делать сегодня, выяснил OBOZREVATEL.

Аггей – один из двенадцати "малых" пророков Ветхого Завета, автор Книги пророка Аггея. По преданию, жил за 500 лет до Рождества Христова. Был родом из Вавилона, но в юности пришел в Иудею. Он предсказал возвращение своего народа из плена, а также известен тем, что призывал власти продолжить реставрацию Иерусалимского храма, приостановленную при предыдущем правителе.

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В этот день следили за погодой. Например, обильный иней предвещал теплую погоду на Святки.

По народным поверьям, сегодня нельзя лениться – чтобы следующий год был удачным, следует с раннего утра взяться за дела.

Также существует суеверие, согласно которому 29 декабря нельзя садиться за стол (к болезням нижней части тела). А разговаривать с близкими через порог – к ссоре. Кроме того, нельзя передавать из рук в руки деньги – якобы с ними можно передать негатив.

Много инея на деревьях – будет ясный день.

Много узоров на окнах – холода продержатся еще двадцать дней.

Ветер и снег лежит вплотную к забору – к неурожайному лету.

Иней на улице – к теплым Святкам.

"Какой Агей, такой и апрель будет".

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь праздников на январь 2022 года. В начале года православные в Украине отмечают ряд важных дат.