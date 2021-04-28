29 апреля: праздники, что нельзя делать в Чистый четверг и приметы

29 апреля православные верующие празднуют Великий (Чистый) четверг, кроме того, в этот день отмечается народный праздник под названием Арина – "урви берега".

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 29 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела отмечают 29 апреля: Агапия, Василиса, Галина, Ирина, Калиса, Леонид, Михаил, Ника, Нунехия, Павел, Тавифа, Тимофей, Феодора, Хариесса, Хиония.

Верующие православной церкви в ближайшее воскресенье отметят один из главных праздников – Пасху. Каждый день седьмицы посвящен определенному событию. Так, 29 апреля верующие отмечают Чистый четверг.

В Великий четверг полагается соблюдать пост. При этом, даже готовя пасхальные угощения, нельзя снимать пробу с блюд. Не приступают к приготовлению пищи до уборки и омовения.

Так, согласно традиции, мыться в Чистый четверг нужно не вечером, как считают многие, а утром до восхода солнца. При этом умываться следует из серебряной посуды. Ну а за неимением таковой в воду можно просто положить что-нибудь серебряное. Так можно очиститься от грехов.

Такое название этот праздник получил из-за опасности обрушения размытых берегов. Так говорят, поскольку 29 апреля реки входят в свои нормальные русла, размывая овражки.

В этот день обычно занимаются рассадой – поэтому праздник еще известен как Ирина Рассадница. Считается, что на Арину стоит высадить молодую капусту и помидоры, а также посеять гречиху.

Детям в этот день давали несложную работу в саду – белить стволы фруктовых деревьев. Обычно после 29 апреля стояли теплые солнечные дни, поэтому рассада хорошо росла.

К 29 апреля развелось много майских жуков – к засухе.

Молодые растения активно пьют воду в этот день – сенокос придется на сухие дни.

Гулкий гром на Арину означает, что хлеба будут мощными и ядреными.

отказываться от омовения и уборки в доме;

сквернословить;

думать о плохом;

предаваться греху;

не стоит оставлять стирку до Страстной пятницы, если начали стирку, закончите к полуночи;

чтобы в доме водились деньги, в Чистый четверг запрещено давать в долг или самим набирать долгов;

также не рекомендуется гулять по берегам рек и других водоемов;

поскольку Аринин день выпал на четверг, то в этот день нельзя сажать капусту, поскольку считается, что тогда ее съедят черви.

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