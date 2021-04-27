28 апреля: праздник, приметы и именинники

28 апреля отмечается народный праздник Пудов день. Именинники этого дня Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Лукьян, Мстислав, Савва, Трофим.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 28 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Верующие православной церкви в этот день чтут память апостола от 70-ти Пуда. В честь него и назван народный праздник. Так, 28 апреля называли также Днем пасечника, поскольку наступало время проверять пасеки и выставляли ульи на улицу, если весна была ранней и к концу апреля появлялись первые цветы.

Знахари и целители в этот день собирали почки рябины и калины, если они еще не распустились. Из них в старину готовили целебные настои. Но после того как почки раскроются, они уже считаются непригодными для применения в лечении.

Красная заря предвещает дождливую и ветряную погоду.

Если днем небо ясное, а к ночи набежали облака, то погода испортится и будут осадки.

Если к ночи заметно похолодало – настанут погожие деньки.

Если в оврагах снова замерзла земля, то урожай будет не слишком богатым.

Если пчелы заканчивают работу поздно, значит скоро наступит ненастье, а если рано, то дни будут погожими.

Нельзя в этот день работать допоздна, поскольку можно накликать сильное несчастье.

Есть яйца – к проблемам со зрением.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на апрель 2021.