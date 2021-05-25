26 мая: праздник, приметы и именинники

26 мая в народном календаре – праздник Лукерья Комарница. День ангела празднуют: Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Юрий.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 26 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

В православном церковном календаре 26 мая – дата почтения памяти двух святых по имени Гликерия: мученицы Гликерии Ираклийской и праведной Гликерии Новгородской, которые жили во втором веке.

Комарницей этот день назвали в честь комаров, которые обычно появляются с этого дня. По старому поверью, этих насекомых носил ветер: холодный увлекал целые стаи комаров за моря, а теплый майский – возвращал из теплых краев. С комарами и связано большинство народных примет и поверий 26 мая. Так, если в этот день было много комаров, считалось, что летом будет много ягод и грибов.

Кроме того, праздник Лукерьи Комарницы имел и другие названия: Лукерия, Гречишница, Лукошница, Комарница, Лушка.

Если комары появились – примета к тому, что настало лето.

Много ласточек и стрижей 26 мая – теплые деньки задержатся, но придут в скором времени.

Если комары на Ликеру показались – уродят ягоды и грибы.

А появление крупных комаров сулит удачный год.

Женщинам в этот день запрещается шить, вязать, прясть, стирать и убирать в доме.

Под запретом 26 мая также прогулки по лесу и купание.

На Лукерью строго запрещается убивать комаров. Раньше считалось, что на место одного убитого прилетят сотни новых.

Не стоит также в этот день плакать.

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