26 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Евстратия, приметы и именинники

В воскресенье, 26 декабря православные в Украине чтят память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. По народному календарю сегодня – День Евстратия. Свои именины отмечают Арсений, Евстратий, Орест, Евгения и Анастасия.

По приметам этого дня судят о погоде в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте в материале OBOZREVATEL.

День Евстратия

26 декабря отмечается память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Эти святые пострадали за веру в четвертом веке в Севастии. Первым принял мучения христианский священник Авксентий, заключеный в темницу язычниками.

Пораженный его стойкостью, военачальник Евстратий уверовал во Христа и также подвергся пыткам. После этого исповедали себя христианами горожанин Мардарий и юный воин Орест. Всех мучеников казнили.

Видео дня

С Евстратия наши предки следили за погодой в течение 12 дней: по каждому из них предсказывали погоду на 12 месяцев года.

Что нельзя делать 26 декабря

Согласно народным поверьям, сегодня нельзя никому отдавать свою одежду: якобы вместе с вещами можно отдать удачу. А ссоры, сквернословие и конфликты, по примете, приведут к болезням ротовой полости.

Также нежелательно браться за несколько дел сразу – ни одно из них не принесет результата.

Приметы 26 декабря

Облака плывут против ветра – пойдет снег.

Иней ночью – днем снега не будет.

Яркие звезды – к морозной погоде.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь праздников на декабрь 2021 и январь 2022 года. В этот период православные в Украине отмечают ряд важных дат.