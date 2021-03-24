25 марта: праздники, приметы на Феофанов день и именинники

25 марта отмечается народный праздник Феофанов день. В Украине – День службы безопасности Украины. Также западные христиане празднуют Благовещение Девы Марии.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 25 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела отмечают Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Сергей.

Этот народный праздник связан с именем Феофана Исповедника, византийского монаха и почитаемого православной церковью в лике преподобного.

По традиции, в этот день стоит выйти на улицу, как только рассветет, чтобы встретить весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва.

Особое внимание 25 марта доставалось лошадям. С этими животными связаны и приметы. Так, если на Феофана заболеет конь, то не сможет выздороветь еще полгода. Поэтому жители сел проводили специальные обряды против болезней и сглаза лошадей. Животных водили к роднику и поили "с серебра" (погружали в воду серебряное изделие: монету, кольцо или ложку).

Также подмечали: если лошадь трясет головой и закидывает ее кверху – к ненастью, а если фыркает в дороге – к радостной встрече.

25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О Службе безопасности Украины". С 2001 года согласно Указу Президента Украины № 193/2001 в этот день отмечается День службы безопасности Украины. Важнейшими направлениями деятельности данной украинской спецслужбы являются разведка и контрразведка.

25 марта католическая церковь отмечает светлый праздник – Благовещение Девы Марии, связанный с важным евангельским событием — возвещением архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от нее Спасителя.

Туман в этот день предвещает урожай льна, овса и конопли.

Лошадь в хлеву громко заржала – к счастью.

Лед тонет, а не тает – к тяжелому, несчастному и голодному году.

В этот день выпал иней на ветки деревьев, значит, будет дождливый июнь.

На Феофана женщинам запрещено переступать через лошадиную упряжь, поскольку коню будет тяжело работать.

Также нельзя злиться и ругаться, иначе весь год будет несчастным.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на март 2021 года.