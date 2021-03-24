25 березня: свята, прикмети на Феофанів день та іменинники
25 березня відзначається народне свято Феофанів день. В Україні – День Служби безпеки України. Також західні християни святкують Благовіщення Діви Марії.
Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 25 березня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
День ангела відзначають Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Сергій.Феофанів день
Це народне свято пов'язане з ім'ям Феофана Сповідника, візантійського ченця і шанованого православною церквою в лику преподобного.
За традицією, цього дня варто вийти на вулицю, як тільки розвидниться, щоб зустріти весну. Вважалося, що до Феофана повністю сходить сніговий покрив і відтає ґрунт.
Особливу увагу 25 березня приділяли коням. Із цими тваринами пов'язані й прикмети. Так, якщо на Феофана захворіє кінь, то не зможе одужати ще пів року. Тому жителі сіл проводили спеціальні обряди проти хвороб і пристріту коней. Тварин водили до джерела і поїли "зі срібла" (занурювали в воду срібний виріб: монету, кільце або ложку).
Також помічали: якщо кінь трясе головою і закидає її догори – до негоди, а якщо фиркає в дорозі – до радісної зустрічі.День Служби безпеки України
25 березня 1992 Верховна Рада України ухвалила закон "Про Службу безпеки України". З 2001 року відповідно до указу президента України № 193/2001 у цей день відзначається День Служби безпеки України. Найважливішими напрямами діяльності цієї української спецслужби є розвідка і контррозвідка.Благовіщення Діви Марії у західних християн
25 березня католицька церква відзначає світле свято – Благовіщення Діви Марії, пов'язане з важливою євангельською подією – сповіщення архангелом Гавриїлом Діві Марії про майбутнє народження з плоті від неї Спасителя.
Туман цього дня віщує врожай льону, вівса і конопель.
Кінь у хліві голосно заіржав – на щастя.
Лід тоне, а не тане – до важкого, нещасного і голодного року.
У цей день випав іній на гілки дерев, значить, буде дощовим червень.
На Феофана жінкам заборонено переступати через кінську упряж, оскільки коню буде важко працювати.
Також не можна злитися і лаятися, інакше весь рік буде нещасним.
Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на березень 2021 року.