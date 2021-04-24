25 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье, приметы и именники

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Праздники
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25 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье, приметы и именники

25 апреля православная церковь отмечает праздник Вход Господень в Иерусалим или же Вербное воскресенье. В народе этот день известен как Василий Парильщик.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 25 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники в этот день: Василий, Давид, Иван, Исаак, Марк, Ярослав.

Вербное воскресенье

В этом году православный праздник отмечается 25 апреля, на шестое воскресенье Великого поста. В Вербное воскресенье по обычаю освящают пальмовые ветви. Но поскольку это южное дерево растет далеко не везде, христиане заменили его на ветки вербы, которые чаще всего распускаются в начале весны.

В этом году Вербное воскресение отмечается 25 апреля
Василий Парильщик

В этот день почитается память святого Василия Парийского, который жил в IX веке, во времена иконоборчества. Он был епископом города Пария. Своей властью Василий запрещал исполнять приказ по уничтожению икон. По этой причине он подвергался многочисленным гонениям.

В этот день почитается память святого Василия Парийского, который жил в IX веке

В старину в этот день заговаривали воду на здоровье. Так, нужно набрать ключевой воды и произнести определенную формулу. После "заговаривания" такую воду нужно было пить каждую неделю по средам.

В старину 25 апреля заговаривали воду на здоровье
Народные приметы 25 апреля

  • Если в этот день тепло, год будет урожайным.

  • Если верба зацвела – начнется быстрое потепление.

  • Если утро было холодным, а день – солнечным, то лето будет сухим, а урожай – плохим.

Что нельзя делать 25 апреля

  • В этот день запрещено проклинать или желать зла кому бы то ни было, особенно близким людям, поскольку считается, что это проклятие может обернуться на того, кто его послал.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на апрель 2021.

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