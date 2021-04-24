25 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье, приметы и именники

25 апреля православная церковь отмечает праздник Вход Господень в Иерусалим или же Вербное воскресенье. В народе этот день известен как Василий Парильщик.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 25 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники в этот день: Василий, Давид, Иван, Исаак, Марк, Ярослав.

В этом году православный праздник отмечается 25 апреля, на шестое воскресенье Великого поста. В Вербное воскресенье по обычаю освящают пальмовые ветви. Но поскольку это южное дерево растет далеко не везде, христиане заменили его на ветки вербы, которые чаще всего распускаются в начале весны.

В этот день почитается память святого Василия Парийского, который жил в IX веке, во времена иконоборчества. Он был епископом города Пария. Своей властью Василий запрещал исполнять приказ по уничтожению икон. По этой причине он подвергался многочисленным гонениям.

В старину в этот день заговаривали воду на здоровье. Так, нужно набрать ключевой воды и произнести определенную формулу. После "заговаривания" такую воду нужно было пить каждую неделю по средам.

Если в этот день тепло, год будет урожайным.

Если верба зацвела – начнется быстрое потепление.

Если утро было холодным, а день – солнечным, то лето будет сухим, а урожай – плохим.

В этот день запрещено проклинать или желать зла кому бы то ни было, особенно близким людям, поскольку считается, что это проклятие может обернуться на того, кто его послал.

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