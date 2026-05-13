Нападения на военнослужащих – это прямое доказательство того, что московская пропаганда и ИПСО достигают своих целей.

Когда украинец поднимает руку на своего же военного, в Кремле открывают шампанское.

Это помощь врагу разрушать наш тыл, делая то, что не удалось их ракетам.

Это не "сопротивление системе", это работа на оккупанта, сознательная или бессознательная.

Человек в военной форме с шевроном ТЦК – это прежде всего военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Многие из них прошли бои, имеют ранения и по состоянию здоровья продолжают службу в тылу. И из нашего батальона также раненые военнослужащие, не имея возможности продолжить службу в боевой бригаде, были направлены в ТЦК.

Нападать на них – это низость. Это нападение на армию, которая держит фронт. Вы можете не любить бюрократию, бороться против коррупции, но вы не имеете права пренебрегать статусом воина.

Мы должны быть единым организмом. Если мы начнем воевать внутри страны с теми, кто обеспечивает мобилизацию и обороноспособность, мы проиграем войну извне.

Опомнитесь, не становитесь инструментом в руках вражеских спецслужб. Будьте мужчинами, а не управляемой толпой.