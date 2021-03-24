24 марта: что нельзя делать, приметы и именинники

В народном календаре 24 марта – праздник Ефимов день. Именины отмечают: Василий, Георгий, Иван.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 24 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ефимов день

В эту среду по церковному календарю почитается святой Евфимий. В народе этот день также называют птичьим праздником, поскольку именно 24 марта птицы массово начинают возвращаться из теплых краев.

В старину люди верили, что в птичий день вся талая вода становится целительной. Ее приравнивали к святой воде и старались запастись на будущее. Так, наши предки собирали снег, после чего хранили талую воду целый год без страха, что она испортится.

День 24 марта в народе назвали птичьим праздником Pixabay

Также считали, что на Ефимия утренняя кукушка первый раз подает голос. Существовал интересный обычай: заслышав птичку, нужно было зазвенеть деньгами, чтобы они водились и в дальнейшем.

Народные приметы 24 марта

Ночью появился иней – к теплой погоде днем.

Грачи вьются высоко стаями и опускаются стрелой на землю – к дождю.

Утки и грачи прилетели – вскоре наступит тепло, а вот если их долго нет – холода еще будут.

Потепление в конце марта – будет теплое лето.

Если к этому дню завелись мыши на поле, стоит готовиться к неурожайному году.

Если к 24 марта из теплых стран вернулись утки и грачи – вскоре будет тепло Pixabay

Что нельзя делать 24 марта

В этот день нельзя оставлять детей без присмотра родителей. Суеверие гласит, что тогда они вырастут плаксивыми и нервными.

Также в эту среду не стоит ругаться с пожилыми родственниками, поскольку помириться быстро не удастся.

Беременным женщинам не рекомендуется давать яйца взаймы, иначе роды пройдут не совсем гладко.

Также плохой приметой является 24 марта прикасаться к березам.

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