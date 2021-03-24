24 березня: що не можна робити, прикмети й іменинники

У народному календарі 24 березня – свято Єфимів день. Іменини відзначають: Василь, Георгій, Іван.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 24 березня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Єфимів день

Цієї середи за церковним календарем відзначається святий Євфимій. У народі цей день також називають пташиним святом, оскільки саме 24 березня птахи масово починають повертатися з теплих країв.

За старих часів люди вірили, що в пташиний день вся тала вода стає цілющою. Її прирівнювали до святої води й намагалися запастися на майбутнє. Так, наші предки збирали сніг, після чого зберігали талу воду цілий рік без страху, що вона зіпсується.

День 24 березня в народі назвали пташиним святом Pixabay

Також вважали, що на Єфимія ранкова зозуля вперше подає голос. Існував цікавий звичай: зачувши пташку, потрібно було задзвеніти грошима, щоб вони водилися і надалі.

Народні прикмети 24 березня

Вночі з'явився іній – до теплої погоди вдень.

Граки в'ються високо зграями та опускаються стрілою на землю – до дощу.

Качки й граки прилетіли – незабаром настане тепло, а ось якщо їх довго немає – ще буде холодно.

Потепління наприкінці березня – буде тепле літо.

Якщо до цього дня завелися миші на полі, варто готуватися до неврожайного року.

Якщо до 24 березня з теплих країн повернулися качки і граки – незабаром буде тепло Pixabay

Що не можна робити 24 березня

У цей день не можна залишати дітей без нагляду батьків. Забобон говорить, що тоді вони виростуть плаксивими та нервовими.

Також у цю середу не варто сваритися з літніми родичами, оскільки помиритися швидко не вдасться.

Вагітним жінкам не рекомендується давати яйця в борг, інакше пологи пройдуть не зовсім гладко.

Також поганою прикметою є 24 березня торкатися до беріз.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на березень 2021 року.