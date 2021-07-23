24 июля: праздники, приметы на Ольгу Страдницу и именинники

24 июля православные верующие посвятили памяти княгини Ольги. В народе праздник получил название Ольга Страдница.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 24 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 24 июля: Аркадий, Елена, Лев и Ольга.

24 июля православная церковь чтит память святой княгини Ольги. Согласно летописям, княгиня Ольга правила Русью в 945-962 годах.

Она вошла в историю как невероятно умная женщина, которая смогла не только перенять власть Киевской Русью после смерти мужа князя Игоря, но и отомстить древлянам особо хитрым способом – она сожгла их в бане.

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Кроме того, Ольга прославилась тем, что стала христианкой, основала первые христианские храмы и обращала к своей вере язычников. Христиане прозвали ее святой и начали почитать как покровительницу вдов и новообращенных христиан.

В народе праздник обычно приходится на самый разгар работ в поле.

На сосне много шишек – будет хороший урожай ячменя.

Гром гремит на Ольгу – будет хорошо ловиться рыба, но непогода и дожди затянутся надолго.

Ясный день 24 июля – к урожаю хлеба.

Желтая акация сильно пахнет, а возле нее вьются мелкие насекомые – к дождю.

Что нельзя делать 24 июля

Запрещено 24 июля проводить день в лени и ссорах.

Также нельзя затевать стирку, особенно, стирать руками.

Этот день не пригоден для планирования свадеб.

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