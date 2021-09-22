23 сентября: праздники, приметы на Петра и Павла и именинники

В среду, 23 сентября, отмечается народный праздник Петр и Павел Рябинники. Православные именины празднуют Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен и Татьяна.

Считается, что по приметам этого дня можно узнать, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать 23 сентября, читайте далее в OBOZREVATEL.

Православная церковь 23 сентября чтит память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. Известно, что святитель Петр защищал православную веру от иконоборцев в девятом веке и пострадал за это.

Видео дня

С этого дня в старину начинали заготавливать рябину, которой приписывали чудодейственные и целительные свойства. Из ягод варили компоты и квасы, делали настойки, а гроздьями украшали окна для защиты он нечистой силы.

Повышать голос, конфликтовать с окружающими.

Ходить босиком по росе.

Тяжело работать.

Отказывать в помощи.

Держать в доме старые и неисправные вещи – по поверью, от них следует избавиться.

На рябине много ягод – осень будет сырая, а зима – суровая.

Рябина, собранная 23 сентября, защищает от простуды и злых духов, лечит головную боль.

Ягоды рябины нужно положить под крышу как оберег и чтобы дома было счастье.

Веточка рябины на столе приносит счастье в дом.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на сентябрь 2021 года. В начале осени православные украинцы отмечают несколько важных дат.