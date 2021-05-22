23 мая: праздники, что нельзя делать на Симона Посева, приметы и именинники

23 мая католическая церковь отмечает Пятидесятницу. В народе празднуют Симонов день или, другими словами, Симон Посев. В мире – День черепахи.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 23 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела празднуют Анисим (Онисим), Василий, Семен, Сидор, Таисия.

Христиане западного обряда отмечают Пятидесятницу 23 мая. В католицизме День Святой Троицы празднуют в следующее воскресенье за Пятидесятницей.

В римском литургическом календаре праздники сошествия Святого Духа и День Святой Троицы называют "торжеством".

23 мая христиане почитают апостола Симона Зилота, Кананита. Другие названия праздника: Именины Земли, День Земли, Симон Зилот, Симон Посев.

В этот день Мать Сыра-Земля чествуется как "именинница". Считается, что в этот день Земля "отдыхает", поэтому ее нельзя копать и пахать.

В то же время день Симона в старину считался идеальным днем для сбора лекарственных растений и корешков. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать их нужно только в чистом белье и хорошо вымытыми руками. Кроме того, полагалось просить Мать Сырую Землю о благословении на лечение собранными травами.

23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи – животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми. Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах.

Дождь идет – примета к тому, что лето будет ненастным;

Утром жужжат пчелы – к солнечным дням;

Лопаются березовые сережки – пора посеять хлеб;

Дует ветер во время дождя – к перемене погоды на хорошую.

В этот день нельзя копать и пахать землю.

Также нельзя оставлять кошелек пустым, чтобы не обеднеть в последующий год.

Запрещается разводить бардак в доме и в делах, поскольку хаос может начаться и в жизни.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на май 2021 года.