23 февраля праздники: приметы и именинники

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Праздники
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23 февраля праздники: приметы и именинники

23 февраля отмечается народный праздник Прохор Весновей. Также день посвящен и святому Харлампию. В мире в этот день отмечают Всемирный день стерилизации домашних животных.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода весной. О том, что нельзя делать 23 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 23 февраля: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван, Марк, Петр.

Прохор Весновей

Праздник получил название в честь святого Прохора Печерского, память которого отмечается православной церковью в этот день. Преподобный Прохор родился в Смоленске, а принял пострижение в Киево-Печерском монастыре. Интересно, что Прохор получил прозвище "лебедника", поскольку вместо хлеба употреблял в пищу лебеду.

Весновеем Прохора прозвали за то, что в этот день начинался поворот на весну. 23 февраля люди замечали, что воздух становился заметно теплее, а морозы отступали.

23 февраля морозы начинали отступать
Харлампий

Святой Харлампий жил во 2 веке. Его предали пыткам за его просветительскую деятельность и обращение язычников в православие. Однако, Харлампий до последних минут прославлял Господа, за что его душа отправилась в рай.

В народе к святому Харлампию обращают молитвы по поводу избавления от непроизвольной смерти, такой как убийство или несчастный случай. Святому молились за сохранность от злых духов, блуждающих в данный день в лесу и у водоемов. Крестьяне верили, что нечисть выходит и устраивает злые шутки над людьми.

Всемирный день стерилизации домашних животных

За границей этот праздник известен под названием SpayDay. Он ежегодно проводится в последний вторник февраля. Всемирный день кастрации/стерилизации домашних животных учредили еще в 1995 году в США с целью рассказать населению о том, что кастрация для многих животных является жизненной необходимостью. К примеру, мало кто знает, но такая процедура существенно снижает риск заболевания раком как у самцов, так и у самок, а также уменьшает агрессивное поведение домашнего любимца.

Кастрация для многих животных является жизненной необходимостью
Народные приметы 23 февраля

  • Если на Прохора Весновея замечали тонкий яркий месяц – это к морозам.

  • Если вся неделя будет холодной, то март будет теплым.

  • Снегопад предвещает поведение птиц. Если стая ворон села на макушки деревьев, то выпадет много снега.

Что нельзя делать 23 февраля

  • Не стоит далеко отходить от дома, чтобы не попасться в руки к нечистой силе.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на март 2021 года.

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