23 февраля праздники: приметы и именинники

23 февраля отмечается народный праздник Прохор Весновей. Также день посвящен и святому Харлампию. В мире в этот день отмечают Всемирный день стерилизации домашних животных.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода весной. О том, что нельзя делать 23 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 23 февраля: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван, Марк, Петр.

Праздник получил название в честь святого Прохора Печерского, память которого отмечается православной церковью в этот день. Преподобный Прохор родился в Смоленске, а принял пострижение в Киево-Печерском монастыре. Интересно, что Прохор получил прозвище "лебедника", поскольку вместо хлеба употреблял в пищу лебеду.

Весновеем Прохора прозвали за то, что в этот день начинался поворот на весну. 23 февраля люди замечали, что воздух становился заметно теплее, а морозы отступали.

Святой Харлампий жил во 2 веке. Его предали пыткам за его просветительскую деятельность и обращение язычников в православие. Однако, Харлампий до последних минут прославлял Господа, за что его душа отправилась в рай.

В народе к святому Харлампию обращают молитвы по поводу избавления от непроизвольной смерти, такой как убийство или несчастный случай. Святому молились за сохранность от злых духов, блуждающих в данный день в лесу и у водоемов. Крестьяне верили, что нечисть выходит и устраивает злые шутки над людьми.

За границей этот праздник известен под названием SpayDay. Он ежегодно проводится в последний вторник февраля. Всемирный день кастрации/стерилизации домашних животных учредили еще в 1995 году в США с целью рассказать населению о том, что кастрация для многих животных является жизненной необходимостью. К примеру, мало кто знает, но такая процедура существенно снижает риск заболевания раком как у самцов, так и у самок, а также уменьшает агрессивное поведение домашнего любимца.

Если на Прохора Весновея замечали тонкий яркий месяц – это к морозам.

Если вся неделя будет холодной, то март будет теплым.

Снегопад предвещает поведение птиц. Если стая ворон села на макушки деревьев, то выпадет много снега.

Не стоит далеко отходить от дома, чтобы не попасться в руки к нечистой силе.

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