22 мая: праздник, приметы и именинники

22 мая православная церковь отмечает Воскресение о расслабленном, в народе празднуют Никола Вешний. Именины у Николая, Северина, Сергея, Дениса.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 22 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

В третье воскресенье после Пасхи Православная Церковь вспоминает чудо исцеления Господом расслабленного при Овчей купели, 38 лет то­мив­ше­го­ся в тяж­кой бо­лез­ни. Этот день так и называется – О расслабленном.

В субботнюю всенощную в церквях исполняют особенные песнопения.

Никола Вешний – народное название православного праздника святого Николая Чудотворца. В 2021 году праздник Николы отмечают 22 мая.

В день Николая желательно сходить в церковь и помолиться. Святому нужно помолиться за себя и своих близких, попросить о мире, здоровье для себя. Девушки в этот день могут попросить Николая о счастливом браке.

Также Николай широко известен как покровитель морских путешественников. Моряки обращаются к нему, чтобы получить защиту в пути. Кроме того, святой Николай считается покровителем лошадей. 22 мая в День Николая наши предки освящали лошадей с помощью святой воды.

В отличие от других христианских праздников, 22 мая поощряется работа.

Народные приметы на 22 мая

Заквакали лягушки – к хорошему урожаю овса.

Если к этому дню зацвела ольха – можно сеять гречку.

Если идет дождь – лето будет урожайным, а вот если солнечная погода выпала – все лето будет теплым.

В день Николая Вешнего категорически нельзя брать в руки острые предметы, кроме ножей и садового инвентаря.

Также стоит отказаться от стрижки в этот день.

Не желательно давать деньги в долг – вместе с деньгами из дома может уйти благополучие. А вот возвращать деньги в этот день, наоборот, к счастью.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на май 2021 года.