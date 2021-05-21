22 мая: праздник, приметы и именинники
22 мая православная церковь отмечает Воскресение о расслабленном, в народе празднуют Никола Вешний. Именины у Николая, Северина, Сергея, Дениса.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 22 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.Воскресение о расслабленном
В третье воскресенье после Пасхи Православная Церковь вспоминает чудо исцеления Господом расслабленного при Овчей купели, 38 лет томившегося в тяжкой болезни. Этот день так и называется – О расслабленном.
В субботнюю всенощную в церквях исполняют особенные песнопения.Никола Вешний
Никола Вешний – народное название православного праздника святого Николая Чудотворца. В 2021 году праздник Николы отмечают 22 мая.
В день Николая желательно сходить в церковь и помолиться. Святому нужно помолиться за себя и своих близких, попросить о мире, здоровье для себя. Девушки в этот день могут попросить Николая о счастливом браке.
Также Николай широко известен как покровитель морских путешественников. Моряки обращаются к нему, чтобы получить защиту в пути. Кроме того, святой Николай считается покровителем лошадей. 22 мая в День Николая наши предки освящали лошадей с помощью святой воды.
В отличие от других христианских праздников, 22 мая поощряется работа.
Народные приметы на 22 мая
Заквакали лягушки – к хорошему урожаю овса.
Если к этому дню зацвела ольха – можно сеять гречку.
Если идет дождь – лето будет урожайным, а вот если солнечная погода выпала – все лето будет теплым.
В день Николая Вешнего категорически нельзя брать в руки острые предметы, кроме ножей и садового инвентаря.
Также стоит отказаться от стрижки в этот день.
Не желательно давать деньги в долг – вместе с деньгами из дома может уйти благополучие. А вот возвращать деньги в этот день, наоборот, к счастью.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на май 2021 года.