21 сентября: какой праздник отмечается, приметы и именинники
Во вторник, 21 сентября, отмечается великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы, или, в народе, Малая Пречистая. Православные именины празднуют Георгий, Иван и Мария.
Считается, что по приметам этого дня можно узнать, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать 21 сентября, рассказывает OBOZREVATEL.Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы относится к числу двунадесятых праздников – главных в православии. В этот день верующие вспоминают о рождении Девы Марии в семье святых Иоакима и Анны.
В народе праздник известен под названиями Малая Пречистая, или Осенины (вторая встреча осени). На пасеках убирают пчел, на участках собирают лук. Наши предки устраивали веселые гуляния с танцами и песнями во славу Богородицы.
Делать уборку, стирать, заниматься рукоделием, работать на земле.
Надевать новую одежду и неудобную обувь – по поверью, иначе будет мозоль и человек привлечет беду.
Готовить еду, но можно печь хлеб.
Выбрасывать крошки хлеба – их нужно отдать животным.
Брать нож и другие острые предметы в руки.
Хорошая погода – вся осень будет такой.
Дождь – к холодной осени.
Пасмурно, идет мелкий дождь – к холодной зиме.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на сентябрь 2021 года. В начале осени православные украинцы отмечают несколько важных дат.