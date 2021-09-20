21 сентября: какой праздник отмечается, приметы и именинники

Во вторник, 21 сентября, отмечается великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы, или, в народе, Малая Пречистая. Православные именины празднуют Георгий, Иван и Мария.

Считается, что по приметам этого дня можно узнать, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать 21 сентября, рассказывает OBOZREVATEL.

Рождество Пресвятой Богородицы относится к числу двунадесятых праздников – главных в православии. В этот день верующие вспоминают о рождении Девы Марии в семье святых Иоакима и Анны.

В народе праздник известен под названиями Малая Пречистая, или Осенины (вторая встреча осени). На пасеках убирают пчел, на участках собирают лук. Наши предки устраивали веселые гуляния с танцами и песнями во славу Богородицы.

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Делать уборку, стирать, заниматься рукоделием, работать на земле.

Надевать новую одежду и неудобную обувь – по поверью, иначе будет мозоль и человек привлечет беду.

Готовить еду , но можно печь хлеб.

Выбрасывать крошки хлеба – их нужно отдать животным.

Брать нож и другие острые предметы в руки.

Хорошая погода – вся осень будет такой.

Дождь – к холодной осени.

Пасмурно, идет мелкий дождь – к холодной зиме.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на сентябрь 2021 года. В начале осени православные украинцы отмечают несколько важных дат.