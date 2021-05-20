21 мая: праздники, приметы и именинники

21 мая православная церковь отмечает День памяти Иоанна Богослова, в народе в этот день празднуют Иван Долгий.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 21 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 21 мая отмечают Арсений, Иван, Никифор, Пимен.

Иоанн Богослов был одним из любимых учеников Иисуса Христа. Богословом церковь назвала святого за откровения, которые благодаря ему познал мир.

Иоанн Богослов, как один из любимых учеников Иисуса, вместе с Петром и Иаковом присутствовал при воскресении дочери Иаира, Преображении Сына Божьего и Гефсиманском молении. Апостол Иоанн также считается автором Евангелия от Иоанна, "Откровений Иоанна" и трех посланий, вошедших в Новый Завет.

Отметим, что Иоанн Богослов – единственный апостол, не погибший насильственной смертью. По преданию, именно 21 мая святой собрал своих учеников и приказал им закопать себя живым в выкопанной ими могиле. Ученики послушались, но спустя несколько дней вернулись и никого не обнаружили в месте захоронения.

С тех пор каждый год 21 мая из могилы Иоанна Богослова выступает тонкая струйка праха, которая, по рассказам, способна исцелять от любых недугов.

В народе праздник называли Иван Долгий, поскольку все работы, которые совершались в этот день, начинались с самой зари и продолжались до наступления темноты. Главной заботой людей в это время был посев пшеницы.

В Иванов день даже совершали молебен, чтобы она дала хороший урожай. Полю приносили угощение в виде каравая из пшеничной муки, который не принято было дарить, а отдавали его первому нищему, встреченному на пути после обряда.

Утром красное небо – к дождю.

Ясная погода – летом не будет грибов, а вот если пошел дождь – то грибов будет много.

Красный закат обещает хорошую погоду еще на несколько дней.

Черемуха зацвела – пора сеять пшеницу.

Увидеть радугу утром – к дождю, а вечером – к погожему дню.

Нельзя ругаться, пить алкоголь и сквернословить.

Если на 21 мая приснился хороший сон, то не стоит его рассказывать кому-либо, иначе не сбудется.

Категорически нельзя гадать и совершать магические ритуалы.

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