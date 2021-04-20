21 апреля: праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

21 апреля отмечается народный праздник Родион Ледолом. Именины празднуют Иван, Мария, Сергей.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 21 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Православная церковь в этот день почитает память апостола от 70-ти Родиона (Иродиона). О святом известно, что он был также епископом и родственником апостола Павла. Вместе с Петром и Павлом Иродион был казнен за веру при римском императоре Нероне.

Ледоломом день прозвали в связи с началом активного периода таяния льда, который сопровождается многочисленными расколами.

В народе верили, что 21 апреля солнце встречается с месяцем. Так, если встреча была "доброй", то этот день стоял ясный и лето стоило ждать такое же, а вот если встреча сопровождается туманом и пасмурным небом – то лето будет плохим.

Традиционно 21 апреля начинали пахоту. Работа эта была нелегкой, но выполнять ее нужно было тщательно, не ленясь.

Согласно давней традиции, вдовы или покинутые девушки 21 апреля "отпускали тоску". Для этого нужно прийти на рассвете к реке и левой рукой зачерпнуть воду. Женщины брызгали этой водой себе в лицо и читали специальный заговор.

Туманное утро сулит частые дожди летом.

Ясный светлый день – лето будет хорошим.

Вечерние сумерки ранние и луна отливает красным – на следующий день будет тепло, но возможна и гроза.

Земля во время пахоты мхом обросла, значит урожай льна будет волокнистым.

Если земляной ком легко рассыпается – время начинать пахотные работы.

Нельзя в этот день набирать воду из рек и озер для хозяйственных нужд, поскольку можно нарваться на гнев водяного.

21 апреля не рекомендуется ходить на рыбалку.

Не рекомендуется также в эту среду убирать в доме, чтобы не потревожить домового.

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