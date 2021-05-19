20 мая: что нельзя делать, приметы на Купальницу и именинники

20 мая в народном календаре – праздник Купальница. Во всем мире в этот день отмечают Всемирный день пчел.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 20 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Этот праздник по-другому также называют Купавницей. Купальницей день назвали из-за обычая купать 20 мая в реке лошадей, а Купавницей – в честь майского цветка, который распускается в этот день.

Отметим, что в старину был обязательным ритуал купания лошадей. Для этого всех жеребцов и кобыл в хозяйстве прогоняли по речной воде и окатывали с головы до ног. Кроме того, полезным считалось напоить коня "солнечной" водой, чтобы защитить от нечистой силы.

Сами люди 20 мая также купались целебной водой. Для этого с раннего утра выставляли на улицу полные ведра, чтобы к полудню вода напиталась солнцем и ею можно было окатить как себя, так и другого человека.

20 мая отмечается Всемирный день пчел. Праздник учредили резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года. Этому предшествовала целая череда событий: принятие Конвенции и биологическом многообразии, работа Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по вопросам проблем опыления и так далее.

Если в этот день пошел ливень – летом будет урожай малины и калины, а сентябрь будет теплым.

Если утром приморозило, а днем солнечно – к хорошему урожаю гречки и злаков.

Если на ясном небе много звезд – к богатому урожаю грибов и ягод.

Если луна приобрела красноватый оттенок – к дождю.

А вот если к 20 маю прилетели стрижи и ласточки – весь год будет счастливым.

Если этот день припал на новолуние, нельзя ничего садить в огород. Посадку лучше отложить, иначе все семена съедят черви.

Не стоит брать в руки острые и хрупкие предметы. Нечистая сила 20 мая может проворачивать разные мелкие пакости.

В этот день лучше избегать нецензурной лексики.

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