20 июля: праздник, приметы и именинники

20 июля отмечается народный праздник под названием Авдотья Сеногнойка. В мире празднуют Международный день шахмат.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 20 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники в этот день: Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Лукиан, Никон, Сергей, Фома.

В православии в этот день чтят преподобную Евфросинию (Авдотью). Название "Сеногнойка" праздник получил из-за высокой влажности воздуха и большой вероятности осадков в это время, из-за чего трава в стогах прела и гнила.

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Если погода выпадала на 20 июля ясной и теплой, то люди шли в поле, заворачивали серпы в полотенца и пели народные песни. По традиции, первый сноп стоило обвязать вышитым рушником и отнести в церковь, чтобы освятить. Потом этот освященный первый сжатый сноп хранили в углу хаты до осени, чтобы на Покров Пресвятой Богородицы угостить этим сеном скотину.

Этот праздник, посвященный шахматам, отмечается с 1966 года. По данным Всемирной шахматной федерации, в 2012 году в мире насчитывалось 605 миллионов людей, постоянно играющих в шахматы.

Если 20 июля идет дождь – сено будет испорченным.

Дождь в этот день – к неурожаю.

Если на Авдотью начнется дождь, то он не будет заканчиваться еще 7 недель.

20 июля запрещено купаться.

Лучше не подходить к корове. Если она вас обнюхает, то скорее всего вы скоро заболеете.

Нельзя в этот день обманывать и завидовать.

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