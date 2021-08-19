20 августа: праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

20 августа отмечается народный праздник под названием Марины-Пимены.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 20 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Православные именины празднуют: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр.

В эту пятницу, 20 августа, православная церковь почитают память двух великомучеников – Марина Кесарийского и преподобного Пимена Многоболезненного. Считалось, что святые Марин и Пимен были покровителями бедствующих.

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В этот день существует традиция угощать бедняков и больных медом и свежими овощами и фруктами. Также в эту пятницу стоит помочь вдовам и сиротам, принести им гостинцы и купить еду.

Хозяйки в этот день обычно пекли пироги с малиной. Сбор урожая ягод плавно подходил к концу.

Также на Марины-Пимены начинается заготовка лекарственных трав.

Аисты уже готовятся улетать на зимовку – осень будет ранней и холодной;

Утренний туман после восхода солнца быстро рассеивается – к теплу;

Заря на восходе красная и река пенится – вскоре пойдет дождь;

При виде первого аиста нужно бежать за ним, приседая и кувыркаясь, чтобы ноги не болели, а для того, чтобы от боли в спине избавиться, надо к стене или забору прислониться;

Если при встрече с первым аистом в вашем кармане деньги окажутся, быть вам богатым, если ключи – сытым и благополучным, ну а если карманы пусты – убытков не избежать;

Увидеть двоих летящих аистов – к замужеству и родам. А одинокий аист, стоящий неподвижно на одной ноге сулит безбрачие.

Не рекомендуется выходить на улицу этой ночью.

Нельзя принимать в этот день быстрых решений.

20 августа категорически запрещено пугать аистов или неуважительно к ним относиться.

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