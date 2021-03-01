2 марта праздники: что нельзя делать, приметы и именинники

2 марта православная церковь отмечает День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы, в народе этот праздник называют Маремьяна-кикимора. В мире празднуют Международный день спички.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет урожай и погода летом. О том, что нельзя делать 2 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины в этот день отмечают: Марианна, Мария, Маркиан, Михаил, Николай, Павел, Роман, Феодосий, Федор.

В этот день поминали двух святых – праведную старицу Мариамну и великомученика Феодора Тирона. Святому Федору молятся о защите и чтобы нашлись потерянные вещи.

Интересно, что история утаивает, каким образом праведница Мариамна превратилась в представлении людей в кикимору. Ее еще в старину изображали в виде старухи маленького роста, а также считали женой домового или лешего. При этом к святой Мариамне люди обращались с просьбой защитить от проделок кикиморы. Считалось, что это существо вредило пряхам и ткачихам – путало пряжу и разматывало клубки.

Чтобы защитить свое шитье и пряжу от проделок кикиморы, 2 марта женщины произносили на вечерней заре специальные заговоры.

Также по этому дню судили, какой будет погода летом. Если светит ярко месяц, то будет хороший урожай, а если 2 марта пойдет дождь, то больше всего будет хлеба и льна на полях.

Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички. Почему эта дата была выбрана для его учреждения – сведения разнятся. Однако, можно считать, что специальный день в календаре посвятили этому предмету, поскольку именно спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.

Если в этот день ударили морозы, то весна наступит совсем скоро.

Чем холоднее 2 марта, тем теплее будет весна.

Если же в этот день есть туман, то май будет прохладным.

Птицы вернулись из теплых краев – настоящая весна придет через пару дней.

Не рекомендуется смотреть ночью на небо. Падающая звезда в этот день предвещает скорую кончину кого-то из родственников.

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