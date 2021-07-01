2 июля: праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

2 июля по народному календарю празднуют день под названием Зосима Пчельник.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 2 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела 2 июля у Марии, Ивана и Яна.

Православные верующие в этот день чтят память Зосимы Аполлониадского – фракийского святого. Этому праведнику издавна было принято посылать мольбы об избавлении от гнетущего чувства несправедливости и всяческих наговоров.

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2 июля в народе также были распространены разные обычаи для пчеловодов, соблюдение которых гарантировало хороший сбор меда.

Также существует традиция 2 июля вешать образы святого Зосимы над родниками и колодцами, которые расположены недалеко от пасеки. Такой обряд делал воду в этих источниках целебной.

Летящие к своим ульям пчелы сулят скорый дождь.

Если пчелы сидят на стенках улья – следует ждать сильной жары.

Пчелы злятся и много жалят – к скорой засухе.

Пчелы сонные – будет похолодание или какое-нибудь несчастье.

2 июля нельзя переедать, особенно если есть молочные продукты и мясо.

Под запретом грусть и злость на близких и родных.

Также не стоит в этот день брать и давать в долг.

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