2 апреля праздники: запреты, приметы и именинники

2 апреля католики отмечают Великую (Страстную) пятницу, в народном календаре этот день известен как праздник Фотинья Колодезница. В мире празднуют Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма и Международный день детской книги.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 2 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL

Именины отмечают 2 апреля: Александра, Василий, Виктор, Иван, Никита, Светлана, Сергей.

Великая Страстная пятница у католиков

2 апреля у западных христиан наступает Великая пятница – день, когда Иисуса Христа распяли и когда он принял мученическую смерть на кресте. Все богослужения в этот день посвящаются этому событию. По всему храму располагают 14 картин или композиций, символизирующих стояние Христа во время его крестного хода. И на каждой из таких остановок зачитываются молитвы. Также Страстная пятница – единственный день в году, когда в католических храмах и соборах не совершается таинство Евхаристии.

2 апреля у западных христиан наступает Великая пятница Catholicherald

День Фотиньи Колодезницы

Если верить древнему преданию, именно у Фотиньи самаритянки Иисус Христос попросил попить воды из колодца. По этой причине вода 2 апреля обладает полезными свойствами. Колодезной водой в этот день следует обрызгать помещения и напоить домашних животных, а также умыться самому.

Колодезная вода 2 апреля обладает полезными свойствами Pixabay

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Цель этой даты – подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни.

Международный день детской книги

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. Его празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге. Организаторы задали несколько целей для этого дня. Среди них – привлечь внимание к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей, а также к проблемам доступности детской книги и распространению детского чтения.

Международный день детской книги отмечается в день рождения Ганса Христиана Андерсена Pixabay

Народные приметы 2 апреля

Дождь 2 апреля – к урожаю грибов и ягод в лесу.

Прилетели скворцы – пришла настоящая весна.

Если в этот день стоит много талой воды – в мае будет много травы.

Днем 2 апреля жарко, а ночью приходят холода – погода в ближайшее время будет теплой и ясной.

Что нельзя делать 2 апреля

В этот день нужно отказаться от похода к стоматологу и хирургических вмешательств.

Нельзя посещать питейные заведения, а также дискотеки.

Запрещено устраивать шумные вечеринки и употреблять спиртное.

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