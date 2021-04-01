2 квітня свята: заборони, прикмети й іменинники

2 квітня католики відзначають Велику (Страсну) п'ятницю, в народному календарі цей день відомий як свято Фотинія Колодязниця. У світі святкують Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму і Міжнародний день дитячої книги.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 2 квітня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Іменини відзначають 2 квітня: Олександра, Василь, Віктор, Іван, Микита, Світлана, Сергій.

Велика Страсна п'ятниця у католиків

2 квітня у західних християн настає Велика п'ятниця – день, коли Ісуса Христа розіп'яли і коли він прийняв мученицьку смерть на хресті. Всі богослужіння в цей день присвячуються цій події. По всьому храму у своєму розпорядженні 14 картин або композицій, які символізують стояння Христа під час його хресного ходу. І на кожній із таких зупинок зачитуються молитви. Також Страсна п'ятниця – єдиний день у році, коли в католицьких храмах і соборах не здійснюється Таїнство Євхаристії.

2 квітня у західних християн настає Велика п'ятниця Catholicherald

День Фотинії Колодязниці

Якщо вірити давнім переказом, саме у Фотинії самаритянки Ісус Христос попросив попити води з криниці. З цієї причини вода 2 квітня має корисні властивості. Криничною водою в цей день варто окропити приміщення і напоїти домашніх тварин, а також вмитися самому.

Кринична вода 2 квітня має корисні властивості. Pixabay

Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму

Мета цієї дати – наголосити на необхідності допомагати людям, що страждають від невиліковного захворювання, і підвищувати рівень їхнього життя.

Міжнародний день дитячої книги

Щорічно 2 квітня, в день народження великого казкаря з Данії Ганса Крістіана Андерсена, весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги. Його святкування встановлено в 1967 році за ініціативою і рішенням Міжнародної ради з дитячої книги. Організатори поставили кілька цілей для цього дня. Серед них – привернути увагу до літератури, книжкового мистецтва і книжкової культури для дітей, а також до проблем доступності дитячої книги та поширення дитячого читання.

Міжнародний день дитячої книги відзначається в день народження Ганса Християна Андерсена Pixabay

Народні прикмети 2 квітня

Дощ 2 квітня – до врожаю грибів та ягід у лісі.

Прилетіли шпаки – прийшла справжня весна.

Якщо в цей день стоїть багато талої води – в травні буде багато трави.

Вдень 2 квітня спекотно, а вночі приходять холоди – погода найближчим часом буде теплою і ясною.

Що не можна робити 2 квітня

У цей день потрібно відмовитися від походу до стоматолога і хірургічних втручань.

Не можна відвідувати бари, а також дискотеки.

Заборонено влаштовувати гучні вечірки й вживати спиртне.

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