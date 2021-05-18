19 мая: праздник, приметы на Иова Горошника и именинники

19 мая по народному календарю – праздник Иов Горошник. Именины отмечают в этот день Вакх, Варвар, Денис, Иов, Каллимах, Михей.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 19 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Иов – христианский святой, считающийся величайшим праведником, образцом веры и терпения. У него было семь сыновей и три дочери. Но этому счастью позавидовал дьявол, он обратился к Богу и попытался убедить его в том, что верует Иов только из-за земных благ. Бог позволил Сатане испытать Иова. Тот отобрал у праведника все, включая детей, но Иов остался верен Богу. Тогда все блага кратно восполнились, а также Господь ему даровал семеро сыновей и три дочери.

В народе праздник назвали Иовом Горошником, поскольку с этого дня люди начинали высаживать горох. В старину верили, что горох следует сеять в сырую землю и только на убывающую луну. Также нужно смотреть, откуда дует ветер.

Роса в день Иова Горошника приобретает чудодейственную силу. Раньше девушки гадали по ней, чтобы выйти замуж, а женщины – узнавали, каким будет урожай. Так, 19 мая следует пройтись босыми ногами по росе, чтобы стать здоровее и исцелиться от болезней.

Если утром на Иова Горошника выпала роса, то в этом году будет хороший урожай огурцов.

Большая роса и ясная погода 19 мая – также примета к тому, что уродятся огурцы.

А вот если утром 19 мая нет росы – погода резко изменится.

На кленах видны сережки – примета возвещает о том, что можно сеять свеклу.

Если сок капает из обломанной ветки – к ясной погоде.

Осы выбрали для сооружения гнезд открытые места – лето будет сырым.

Туман на рассвете 19 мая – осадков в ближайшее время не будет.

Грозовые тучи в этот день сулят проблемное лето.

В этот день запрещено лениться и переедать.

Также не стоит пренебрежительно относиться к жилищу.

Кроме того, запрещается просто так топтаться по росе, поскольку она обладает большой силой.

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