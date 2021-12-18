19 декабря: какой праздник сегодня, что нельзя делать, приметы и именинники

В воскресенье, 19 декабря православные Украины отмечают День памяти святого Николая Чудотворца. Свои именины празднуют Николай и Максим.

По приметам нынешнего дня определяют, каким будет урожай и погода на Николая Летнего (22 мая). Что можно и что нельзя делать в праздник, узнал OBOZREVATEL.

Святитель Николай Чудотворец – священник греческого происхождения, архиепископ Мир Ликийских (город в Византии). Жил в 3-4 веках. Прославился множеством добрых дел и чудес, например, по преданию, однажды он подбросил трем сестрам через их окно три золотых слитка, чем спас девушек от бесчестия – отец из-за отсутствия приданого хотел отправить их торговать телом.

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Благодаря этой легенде появилась традиция 19 декабря дарить от имени святого детям подарки, которые родители обычно прячут в носки или под подушку.

В День Николая верующие посещают церковь и читают молитвы Чудотворцу. Стол в этот день постный, поскольку продолжается Рождественский пост, однако среди блюд разрешена рыба и немного вина.

В День Николая категорически нельзя конфликтовать, спорить, ругать детей – в церковные праздники следует особенно контролировать эмоции.

Также нельзя отказывать в милосердии, грустить, работать по дому, заниматься рукоделием. Кроме того, по поверью, нельзя стричься.

Много инея на Николая – к хорошему урожаю хлеба. Мороз – к урожаю хлеба и овощей.

Какой Николай Зимний, такой и Николай Летний будет.

Сколько снега в День святого Николая, столько и травы весной будет.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года отмечается ряд православных и католических праздников. О том, сколько выходных дней будет в Украине на зимние праздники, читайте в материале.