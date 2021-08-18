19 августа: праздники, что нельзя делать, приметы и именинники

19 августа православная церковь празднует Преображение Господне. В народе его называют Яблочный Спас. Также в Украине в четверг отмечают День пасечника.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 19 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 19 августа отмечают: Нонна, Христина, Макар, Михаил.

Преображение Господне – один из главных праздников в православии. Он посвящен явлению Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя Его ближайшими учениками – Петром, Иаковом и Иоанном во время молитвы на горе Фавор.

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В народе эта дата известна под названием Яблочный Спас, или Второй Спас. Первый был Медовый, а за ним последует Ореховый Спас.

Православные верующие 19 августа собирают корзинки с яблоками, грушами, сливами и баночками меда, чтобы освятить в церкви.

День пасечника отмечается ежегодно 19 августа. Этот день был учрежден в 1997 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы Министерства агропромышленного комплекса Украины и Союза пасечников Украины.

Ранее было подсчитано, что каждая седьмая тонна мирового меда – украинская. На пасеках страны сегодня "работает" около пяти миллионов пчелиных семей.

Чистое безоблачное небо – будет морозная зима.

Какая погода на Спаса – такая и на Покрову.

Если листья начали желтеть – скоро похолодает.

Нельзя работать в поле и огороде в этот день, убирать и готовить.

Запрещено купаться в открытых водоемах и убивать мух и комаров.

Не рекомендуется устраивать шумные застолья и объедаться.

OBOZREVATEL раньше публиковал подробный православный календарь на август 2021 года.