19 апреля: праздник, приметы и именинники

19 апреля православные верующие почитают память Святого Евтихия, в народе этот день известен под названием Евтихий Тихий да Ерема Пролетный.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 19 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела отмечают в этот день: Григорий, Иван, Павел, Петр, Севастьян, Яков.

Святитель Евтихий, архиепископ Константинопольский, родился в небольшом селении, расположенном во Фригийской области Малой Азии. Повзрослев, он решил решил посвятить себя иноческой жизни. Евтихий принял монашеский постриг в одном из амасийских монастырей. За свою жизнь он был поставлен архимандритом всех амасийских монастырей, а в 552 году возведен на патриарший престол.

Народный праздник получил свое название в честь двух святых – архиепископа Константинопольского Евтихия, жившего в 6 веке, и мученика Иеремия, погибшего за веру в 3 веке.

На Евтихия обычно зацветают яблони. В этот день нужно было уважить яблоню – поклониться ей, подпереть ветки, чтобы они выдержали будущий урожай, покрасить ствол для защиты от вредных насекомых.

Прилетевшие утки гнездятся в местах с большим количеством воды – летом будет засуха.

Безветренный и солнечный день – примета к хорошему урожаю яровых.

Перелетные птицы летят стаями – к теплой весне.

Туман утром предвещает сухую погоду до конца месяца.

Если ветра 19 апреля нет – можно ожидать хорошего урожая зерновых культур.

Нельзя в этот день ругаться в доме и с близкими.

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