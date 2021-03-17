18 марта: праздник, приметы на Конона Огородника и именинники

18 марта 2021 года в народном календаре празднуют Конона Огородника. Именины в этот день отмечают Адриан, Георгий, Давид, Иван, Кирилл, Константин, Марк, Николай, Федор.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 18 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

В церковном календаре это день почтения памяти священномученика Конона Мандонского. Конон считается покровителем и защитником огородников, посевов и урожая, поэтому святой и получил такое прозвище в народе.

К Конону Огороднику крестьяне обращались с просьбой оказать помощь в выращивании овощей. С этого дня принимались пахать огород, даже если на улице ещё была настоящая зима. Верили, что если 18 марта вспахать огород, то будет отменный урожай овощей. Землю не только вспахивали, но и обильно удобряли навозом. Все эти действия были чисто символическими, чтобы задобрить святого покровителя дня.

18 марта также поминают людей, умерших неестественной смертью. А также молятся за без вести пропавших, чтобы они нашлись живыми.

Ясная погода 18 марта – летом града не будет.

Трясогузки прилетели – весна будет теплой.

Если в лесу появились первые подснежники – можно начинать работать в поле.

Мыши завелись в доме и на полях – к неурожаю.

Грачи гнездятся – через три недели можно сеять хлеб.

Хороший день для ухода за комнатными растениями, пересадки герани и розмарина.

Не стоит 18 марта отправляться в магазин за покупками, поскольку считается, что купленные товары в этот день долго не прослужат.

В день Конона нельзя брать в руки ни грабли, ни вилы, чтобы летом град не побил посевы.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на март 2021 года.