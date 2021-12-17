18 декабря: какой праздник, что нельзя делать на Саввы, приметы и именинники

В субботу, 18 декабря православные в Украине отмечают память преподобного Саввы Освященного (День Саввы). Свои именины празднуют Савва, Анастасия, Илья, Геннадий и Сергей.

По приметам этого дня судят о том, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Савва Освященный – святой 5-6 веков из Каппадокии, почитается в лике преподобных. Вошел в историю как создатель богослужебного и монастырского Иерусалимского устава, который сегодня используют все православные церкви, также основал несколько монастырей и лавр.

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Мужчины по имени Савва 18 декабря отмечают день ангела. А у женщин издавна существовала традиция собираться за рукоделием. День Саввы приходится на Рождественский пост, поэтому к столу подавали только постные блюда.

По поверьям, на Саввы нельзя работать, чтобы не обидеть святого, а также ходить по гостям. Также считается, что беременным нельзя мыть голову – иначе у ребенка будут проблемы с памятью.

Дрова трещат в печи – к холодам.

Огонь в печи красный – к морозу.

Пение снегирей – к снегопаду в ближайшие дни.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о православных и католических праздниках в декабре 2021 года.