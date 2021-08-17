18 августа: праздник, приметы на Евстигнея Житника и именинники

18 августа отмечается народный праздник Евстигней Житник.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 18 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Православные именины празднуют: Викентий, Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна.

В эту среду православная церковь отмечает день памяти мученика Евстигния, который жил в третьем веке в Антиохии. При правлении Юлиана Отступника – гонителя христиан, Евстигний принял мученическую смерть.

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Этот день в народе также имеет название Бессонник и Луков день, поскольку люди к этому дню старались закончить сбор урожая и убрать лук в кладовки.

В полнолуние, пока цветет калина, старались посеять ячмень. Так была гарантия, что будет хороший урожай.

Также молодежь ходила на поиски стебля с 12 колосьями. Он назывался в народе "житной маткой". Если найти такой стебель – будет удача и богатый урожай хлеба.

Какая погода 18 августа – таким будет весь декабрь.

Чайки окунаются в воду – будет ненастье.

Прохладная погода и лягушки квакают – к потеплению.

Эхо слышно на закате – к жаре.

Пиявки появились на дне реки – к жаре, а на поверхности – к дождю.

Нельзя в этот день пустословить, бросать детей без присмотра и обсуждать кого-то за спиной.

Также не стоит решать деловые вопросы и заключать договоренности.

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