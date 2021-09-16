17 сентября: праздники, приметы и именинники

В пятницу, 17 сентября, отмечается церковный праздник в честь иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая купина". Православные именины празднуют Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

Считается, что по приметам этого дня можно определить, какой будет погода в ближайшее будущее. Что можно и что нельзя делать 17 сентября, рассказывает OBOZREVATEL.

17 сентября православная церковь чтит образ Пресвятой Богородицы "Неопалимая купина". Неопалимая Купина – это горящий, но не сгорающий куст, в образе которого Бог явился пророку Моисею. Она стала прообразом непорочного зачатия Девой Марией Иисуса Христа от Святого Духа.

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Перед иконой "Неопалимая купина" верующие молятся о защите от пожара и помощи в преодолении греха. В старину также с этим образом обходили горящий дом во время пожара.

Ходить в лес, чтобы не повстречаться с нечистой силой.

Сочетаться браком – семейная жизнь будет несчастливой.

Конфликтовать, чтобы не навлечь неприятности.

Употреблять алкоголь.

Также следует проявлять осторожность на дорогах и с приемом медикаментов.

Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к непогоде.

Багровый закат – к ветреной погоде.

Свинья таскает солому – к буре.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на сентябрь 2021 года. В начале осени верующие в Украине отмечают несколько больших праздников.